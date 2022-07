Americký herec Liev Schreiber sbírá peníze na pomoc Ukrajině. Nyní je na festivalu v Karlových Varech

Nebývá zvykem, aby slavní režiséři a herci pomáhali přímo v zemi, kde se válčí, ale Američan Liev Schreiber to tak od začátku útoku Ruska na Ukrajinu dělá. Vařil, pomáhal uprchlíkům v Polsku a taky založil organizaci Bluecheck, která shání peníze na humanitární pomoc. Karlovy Vary 19:32 2. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liev Schreiber na tiskové konferenci na MFFKV | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Liev Schreiber má polsko-ukrajinské předky a můžete ho znát z filmů Vřískot, Zítra snad bude líp, nebo Spiderman. Svůj humanitární projekt v sobotu představil na Mezinárodním festivalu v Karlových varech.

„Jsem Američan z New Yorku a nikdy jsem se moc nezajímal o své předky. A když začala válka, tak jsem začal přemýšlet, co znamená být Ukrajinec. A přiznám se, neměl jsem tušení. Viděl jsem, že je tam korupce, že peníze zmizí někde vysoko. Tak jsme vymysleli, že budeme posílat peníze lidem přímo na místě k těm, co konkrétně pomáhají. Takže další krok bylo vyrazit na Ukrajinu a najít ty lidi. A to se podařilo,“ popisuje svoje snažení sám herec.

Liev Šrajbr se přiznal, že když odjel z Polska na Ukrajinu, tak to své rodině vůbec neoznámil. „Řekl jsem jim to, když jsem se vrátil. Byli v pohodě. Skupina, se kterou jsem cestoval po Ukrajině, měla všechno pod kontrolou. Byl jsem v bezpečí,“ dodal Schreiber.

Ruský film na festivalu

Na festivalu se uvádí i ruský film Kapitán Volkov uprchl, proti kterému protestují ukrajinští režiséři. Na tuto otázku se režisérovi odpovídá dost těžko.

„Bojuji s myšlenkou bojkotovat jakékoli umění nebo názor. Já věřím, že Ukrajina vyhraje, protože historie je na její straně, stejně jako pravda. Dezinformace se stávají novou nebezpečnou zbraní v Americe i na světě. Musíme být ostražití k médiím a k tomu, co konzumujeme. Jednou z věcí, kterou mám v Americe rád, je svoboda projevu a jsem přesvědčený, že pravda vždycky vyjde najevo. A to říkám i svým dětem a toto bych chtěl říct i panu Putinovi,“ vysvětluje svoji pozici Schreiber.

Liev Schreiber neplánuje natočit žádný film o Ukrajině. Příčí se mu zpovídat lidi a chtít po nich znovu prožít stresující zážitky. V každém případě dál vybírá peníze a na Ukrajinu se znovu chystá.