Lyžování na blátě, Trump bičující zaměstnance. Plné kino tleskalo studentským filmům o změně klimatu

Patří ke generaci, která tvrdě pocítí důsledky postupující změny klimatu. Přesto tohle téma dovedou vnímat a zpracovávat nejen s naléhavostí, ale i s hořkým humorem. Dokázali to žáci a studenti základních a středních škol v rámci projektu Klima do škol, který podpořily třeba Evropská unie nebo české ministerstvo životního prostředí. Vzniklo patnáct krátkých animovaných filmů. Jejich premiéru sledovalo zaplněné kino Aero na pražském Žižkově. Praha 8:00 6. dubna 2025

Co pět minut celé kino tleská, v tak rychlém sledu koukáme na studentské snímky a ocenění autorů na pódiu. Jeden z aplausů patří osmákům ze Základní školy ve Všetatech. Vyrobili filmovou reklamu na pobyt na horách v roce 2045 – na lyžování v bahně. „Takový luxus jste ještě nezažili,“ line se z reproduktorů, zatímco na plátně vidíme výtvarně zpracované postavičky, jak se kloužou po hnědé hmotě.

„Napadlo to támhle Honzu,“ ukazuje na spolužáka spoluautorka Kristýna. „My jsme to s kamarády už zkoušeli – jezdit na blátě na starých lyžích,“ svěřuje se Honza. „Ale myslím si, že se to nemusí dít, když se budeme k přírodě chovat líp, abychom mohli jezdit normálně na sněhu, a ne na blátě,“ myslí si další z tvůrčí party Marek.

Všech patnáct krátkometrážních animovaných filmů vznikalo pod odborným vedením. „Ty filmy jsou podle mě hodné festivalů. Přáli bychom si, aby se staly třeba i jakýmisi předskokany klimatických dokumentárních filmů,“ doufá lektorka animace Petra Štichová, spoluzakladatelka organizace Metaculture, která projekt Klima do škol pořádá a zaštiťuje.

Kolektiv středoškoláků z pražského Gymnázia Jana Keplera se ve svém díle nebál ani politiky nebo tématu dezinformací.

„Mohli jsme udělat ekologický film o tom, jak jsou plasty v moři. Ale řekli jsme si, že uděláme trošku něco jiného,“ říká za tvůrce filmu Brakety IV Cyril. A Oskar ho doplňuje: „Hodně věcí lidi jako jednotlivci neovlivní. Ovlivňují je země a jejich politické systémy. Proto je důležité si uvědomovat, kdo za čím stojí. A často říká něco jiného, než dělá.“

Na dvou minutách snímku pozorujeme motivy ploché země, korporací a také postavu s blonďatou přehazovačkou, která nápadně připomíná současného amerického prezidenta.

‚Je to nálož‘

„Chtěli jsme tomu dodat absurditu a neočekávaný efekt. Proto se tam najednou objeví plochá země nebo Donald Trump, který bičuje lidi, co mu vyrábějí hamburgery, které si Trump hází do pusy. Šílené nápady, které nám připadaly vtipné a provokativní s ohledem na politickou situaci,“ komentují své dílo středoškoláci.

„Trump je v dnešní době symbolem západního kapitalismu,“ říká Oskar. Podle Cyrila tento motiv vymyslel další spolužák: „Je pravičák až libertarián. Nám ale přišla vtipná myšlenka zobrazit Trumpa tak, jak se to dělalo u britských kapitalistů v 19. století – právě s bičem nad dělníky. Trochu jsme si z toho udělali srandu.“

Autorský tým studentů pražského gymnázia Jana Keplera filmu Brakety IV | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Kromě odborného animačního vedení dostali zúčastnění studenti také informace o změně klimatu jako takové, některé z besed vedl coby lektor Jan Prokeš.

„Nedávno jsme třeba byli na odborném učilišti, obor autoelektrikáři. Ti toho věděli opravdu hodně. Ani ne tak celkově o klimatu, ale o obnovitelných zdrojích, o elektromobilitě. Debata tam byla poměrně odborná a bylo to velice zajímavé. Obecně bych řekl, že mezi studenty převažují ti, které to téma změny klimatu znepokojuje,“ míní Prokeš.

„Je to docela velká nálož pro tuhle generaci,“ souhlasí Daniel Dvořák, který řídí organizaci Metaculture a projekt Klima do škol.

„Říkal jsem si to zrovna u těch snímků. My jsme vám to tady trochu pohnojili, a vy s tím teď něco udělejte – to těm mladým lidem předáváme. Mrzí mě to. Ale díky kreativnímu přístupu začnou ten problém lépe vnímat, a ještě na něj mohou poukázat. Ukazují: ‚Hele mami, tati, takhle tu problematiku vnímám a podívej se, natočil jsem o tom film‘,“ uzavírá.

Všechny studentské krátkometrážní animované snímky, které se v kině Aero promítaly, jsou k vidění také na youtubovém profilu projektu Klima do škol.