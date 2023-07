Točí film o rozhlase a sovětské invazi. ‚Tehdy se lidé začínali bavit, nemazali se s tím,‘ říká režisér Mádl

Scenárista a režisér Jiří Mádl je právě uprostřed natáčení celovečerního filmu Vlny. Snímek pokryje příběh vysílání Československého rozhlasu v 60. letech. Ukáže tak i události pražského jara a invazi vojsk Varšavské smlouvy. „Četl jsem knihu Od mikrofonu k posluchačům a měl pocit, že to je polovina synopse k filmu, kterou mi někdo dává,“ popisuje Mádl první impuls k natáčení. Rozhovor Karlovy Vary 7:04 6. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Mádl | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Jak daleko jste s natáčením filmu Vlny?

Právě jsme dokončili hlavní českou část, která trvala dost dní. Vyplivla mě teprve před čtyřmi pěti dny, takže to ještě hodně pociťuji. Dál nás pravděpodobně čeká slovenská část, jelikož máme i slovenského koproducenta.

Vaše první dva celovečerní filmy by se daly označit za komorní, nízkorozpočtové snímky. Nyní to bude trochu jiný případ. Vstupujete do nové fáze, zkoušíte jiný žánr a mnohem větší rozpočet. Jaké to je?

Po těchto stupních je to trochu jednodušší cesta. Film Pojedeme k moři byl úplně nízkorozpočtový, ale snímek Na střeše už měl parametry běžného natáčení.

Měl jsem i možnost dělat Vlny dřív, ale netroufl jsem si na to. Chtěl jsem mít před tím natočený ještě jeden film. Je to vždycky výzva, vždycky má člověk strach. Protože jsme ale šli po krocích, tak jsme teď docela pevní v kramflecích.

Četla jsem, že za první myšlenkou na film o rozhlase bylo vaše lajdáctví a nechození na přednášky ve škole. Je to tak?

Ono to nebylo úplně lajdáctví, protože já už jsem tehdy jako herec točil, takže jsem tolik nemohl být v škole. Byli ale na mě v dobrém slova smyslu přísní – nevyhodili mě, ale dali mi strašně moc práce navíc.

Začalo to tím, že jsem si musel přečíst tlustou knížku Od mikrofonu k posluchačům od Evy Ješutové a kolektivu autorů. V ní je ale strašně moc zajímavých věcí. Opravdu strašně moc. A najednou někde uprostřed četl kapitola o redakci mezinárodního života.

Četl jsem to a měl pocit, že to je polovina synopse k filmu, kterou mi někdo dává. Pak tam byla ještě situace s jakýmsi Rostislavem Běhalem, která se reálně stala a která pro mě byla hnacím motorem, protože jsem ji chtěl mít ve filmu.

Herci a pamětníci

Kdy přišly první myšlenky na obsazování a tváře ke konkrétním osudům?

Musím říct, že poměrně dost pozdě. Měl jsem představu. Úplně prvně obsazený byl Petr Lněnička do postavy Jana Petránka, protože jsem cítil, že mají strašně podobné fluidum. Na skoro všechny role jsme dělali kamerové zkoušky a jsem moc rád, že i opravdu známí herci je byli schopni podstoupit.

Jsem za to neskutečně rád, protože když člověk dělá mozaiku osmi redaktorů, pak ještě šéfredaktora a dva bratry, o které jde ve filmu nejvíc, tak si tam nikdo nesmí být podobný. Nesmíte uhnout s chemií někam, kde by to film sráželo.

Rok 1968 se už v českých filmech objevil víckrát – v dokumentárních i hraných podobách, na rovině od komedií po tragédie. Je něco, na co se z toho dá navázat, anebo chcete spíš vytvořit zásadně jiný obraz toho, co se v roce 1968 dělo a pojmout to úplně jinak a po svém?

Řekl bych, že bych byl velmi rád, aby to působilo jinak, protože to byla, a na to nezapomínejme, i doba radostná. Opravdu se něco lámalo, a když o pražském jaru vyprávějí pamětníci, tak mluví s entuziasmem.

Byla tam skvělá hudba, lidé se opravdu začínali bavit a nešlo z nich žádný poraženectví. A i když si zvolili život na úkor svých bližních a svého pohodlí, tak byli pevní, usmívali se a řekli: „Já nechci chodit zlomený.“

Mám pocit, že všem ukazovali, s prominutím, „fakáče“, protože se s tím fakt nemazali. Jsou to hrdinové a jsou to pro mě radostní hrdinové.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.



Pavel Sladký, Jiří Mádl a Hana Shánělová v vysílání Filmžurnálu | Foto: Milan Vobecký | Zdroj: KVIFF