Čeští herci o sebe nedbají, je tu spousta pivních typů. Slovenští herci na sebe víc dřou, soudí producentka

Série Podezření, Ochránce, filmy Bába z ledu, Běžná selhání, Poslední závod či BANGER., to všechno jsou projekty, které coby castingová režisérka obsazovala Maja Hamplová. Kromě toho filmy také produkuje. „Po pandemii covidu mají kina slabší návštěvnost, což má ale zase vliv na svobodu v hereckém obsazení. Ani slavný herec dnes negarantuje návštěvnost, takže tím se uvolnil pocitový tlak, že by ve filmu měl být někdo známý,“ říká v pořadu Vizitka. Praha 13:34 23. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ani slavný herec dnes nezaručí vysokou návštěvnost. Díky tomu se ve filmech začaly objevovat nové tváře, říká producentka a castingová režisérka Maja Hamplová | Foto: Elena Horálková

V českých mainstreamových filmech se objevují stále ti stejní herci, uznává castingová režisérka Hamplová, v ostatních žánrech už je ale situace jiná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Maja Hamplová, castingová režisérka a producentka. Moderuje Ondřej Cihlář

„Když se podíváme na nominace na letošní České lvy, tak je tam mnoho herců, kteří nikdy předtím nominovaní nebyli. Třeba Adam Mišík, Pavla Tomicová, Marsell Bendig, Anna Kameníková nebo vítěz Michal Kern,“ poukazuje Hamplová.

„Je vidět tendence tvůrců obsazovat nové lidi a hledat jiné cesty. A mám pocit, že když po pandemii přišla nižší návštěvnost kin, tak přinesla určitou svobodu. Protože ani slavný herec negarantuje návštěvnost. Uvolnil se tlak na to, že tam musí být někdo známý,“ říká castingová režisérka a producentka.

To, že je český filmový svět relativně malý, se Hamplová snaží vnímat jako výhodu. „I když si někdy říkám, když castuju třeba dětské role, že bych chtěla mít větší možnost výběru,“ přiznává Hamplová.

Mafie, korupce a rasismus slovenských devadesátek v černé komedii. Invalida není o hendikepu, ale pomstě Číst článek

„Výhoda ale je, že na castinzích samotných vím, co herci prožívají, prožívali. Pracuju s tím ve prospěch role. Když vím, že někdo z nich má za sebou náročný životní úsek, líp se mi to propojuje s rolí. Ukazuje se, že osobní zkušenost je něco, co roli dovede dát něco navíc,“ je přesvědčená producentka.

Muži-muži a pivní typy

Na slovenských hercích-mužích Hamplová oceňuje, že přináší obraz „opravdových chlapů.“

„Máme v Čechách spoustu skvělých pivních chlapů, herců, kteří o sebe moc nedbají. To taky přináší skvělé možnosti k obsazování. Ale když člověk potřebuje muže-muže, co o sebe dbá, tak jich tady není nekonečně,“ nastiňuje producentka.

Naopak slovenští herci o sebe více dbají.

„Vím, že třeba ve slovenském národním divadle jdou herci o pauze cvičit a hecují se. Když jsme natáčeli s Milanem Ondrikem, tak si s sebou vzal kolo a vyrazil na něm do Tater. Slovenští herci se na roli připravují přes zevnějšek a hodně na sebe dřou. Čeští herci tolik ne. Díky tomu mám širší možnosti, koho obsazovat,“ dodává Hamplová.

„Slovenští herci se na roli připravují přes zevnějšek a hodně na sebe dřou. Čeští herci tolik ne.“

S natáčením začala před šesti lety s reklamami, loni se svým týmem poslala do světa minisérii Iveta a v trojici s režisérem a producentem Matějem Chlupáčkem pro Českou televizi seriál To se vysvětlí, soudruzi! z prostředí Ústavu paranormálních jevů.

Ve stejné sestavě natočili i Chlupáčkův film Úsvit, který bude mít premiéru letos v listopadu.

„Od té doby to takhle držíme, chceme, aby na natáčení byl přítomný vždy jeden ze dvou producentů a scenárista. Když hercům nejde něco zahrát, snáz se to pak upravuje. Můžeme si s hercem na deset minut sednout bokem a scénu vymyslet jinak,“ vysvětluje Maja Hamplová systém producentské práce jejich studia Barletta.

Hrál jsem i červenou papriku v reklamě. A věřil, že jednou přijde Arvéd, usmívá se herec Kern Číst článek

Dostatečné penzum času, vstřícné a ohleduplné chování vůči hercům, pečlivá příprava po boku režisérů a s tím spojená pracovitost, touha učit se a ochota řešit problémy i o víkendu nebo v noci. To všechno považuje Hamplová za pilíře, na kterých stojí její profesní úspěch.

Říká, že ho má ho vydřený, ostatně úplně lehce jí prý v životě nešlo nic. Vyrůstala v rodině se čtyřmi dalšími sourozenci, mezi kterými se učila empatii. Myslela si, že doma v Liberci bude studovat bohemistiku, láska ji ale nakonec odvedla do Prahy.

Pracovala za barem a neúspěšně se pokoušela dostat na činoherní režii na DAMU. Nakonec vystudovala na Filozofické fakultě teorii kultury a přes svého tehdejšího muže – herce získala asistentskou práci v castingové agentuře. Když tato štace skončila, Hamplová už u obsazování filmů zůstala.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.