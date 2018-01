Zemřel známý slovenský herec Marián Labuda. Bylo mu 73 let

Známý slovenský herec Marián Labuda, který hrál i v řadě českých filmů, v pátek zemřel v jedné z bratislavských nemocnic. Bylo mu 73 let. Informoval o tom server Aktuality.sk s odvoláním na zdroj blízký umělcově rodině. Záchranáři se podle něj pokoušeli herce oživit, ale nepodařilo se jim to. Bratislava 15:21 5. 1. 2018 (Aktualizováno: 16:50 5. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský herec Marián Labuda | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle informací serveru tvnoviny.sk chtěl Labuda vyjet autem z garáže a při nastupování do vozu ztratil vědomí. Jeho manželka okamžitě zavolala záchranku. Na pomoc jí přispěchal kolemjdoucí muž, který za asistence operátora záchranné služby začal umělce oživovat. V oživování ho pak vystřídali záchranáři, ale bohužel neúspěšně, uvedl server. Herec dlouhé roky trpěl cukrovkou, napsala ČTK.

Labuda vystudoval Divadelní fakultu Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Poté nastoupil do Slovenského národního divadla, připomíná server Aktuality.sk. V roce 1968 pak spoluzaložil legendární generační Divadlo na korze.

Slovenský herec byl velmi populární i v Česku, hlavně díky legendární postavě řidiče Karla Pávka z filmu Vesničko má středisková. Křehký vztah Otíka a Pávka je pro diváky nezapomenutelný. Komedie Jířího Menzela Vesničko má středisková byla dokonce nominována na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film.

V 21 letech poprvé před kamerou

S Jiřím Menzelem pak Labuda spolupracoval ještě na filmech Konec starých časů, Žebrácká opera nebo na snímku Obsluhoval jsem anglického krále.

Poprvé se Marián Labuda objevil před kamerou v jednadvaceti letech. Svou premiéru v českém filmu si odbyl na začátku 80. let. Juraj Herz ho tehdy obsadil do snímku Buldoci a třešně. Jeho obávaný italský mafián mu dokořán otevřel dveře ke slávě i v Česku.

Následovaly pohádky Král drozdí brada, Falešný princ a filmy jako Anděl svádí ďábla, Dobří holubi se vracejí, Král Ubu nebo Odcházení.

„Musím říct, že ty filmy, které jsou z raného mládí, to je mi tak směšné. Mám pocit, že to nejsem já, že to je jiný člověk, jiný hlas, jiná postava. Přikláním se k těm, teda ženské části mého publika, že ‚v mládí jste nebyli bůhvíco, ale teď, když jste starší, to je zajímavější‘. Možná i z tohoto důvodu se příznivěji dívám na sebe v tomto věku, kdy se víc líbím ženám,“ řekl dříve Labuda Radiožurnálu.

Sloupky

Kromě divadelní, filmové a televizní tvorby se Labuda pustil i do psaní. Jeho krátké novinové formáty vyšly před deseti lety v knize Oči v sloupek. Literární tvorba je podle něj snad to nejtěžší.

„To není sranda. Neuvědomoval jsem si to, protože když vás takto požádají sem tam něco napsat, tak je to jednou za čas. Ale tam jsem pochopil novináře. Týden co týden vymyslet si téma a napsat o něm sloupek. Ale zase na druhé straně když to mělo takovou odezvu a úspěch, když se to líbilo takovým lidem, jako je Zdeněk Svěrák, tak to zas těší a tak vás trochu vybírá z toho všeobecného pohledu: ‚Herci, to jsou jen takoví interpreti. Co ti můžou.‘ Takže jsem nejen herec, ale jsem i autor. A to mě těší,“ dodal Labuda.

V jednom z posledních rozhovorů podle ČTK řekl: „Přiznávám bez mučení, že jsem si nedokázal představit, že bychom se mohli rozdělit," řekl Labuda k 25. výročí rozdělení Československa. „Ale teď je to docela dobré, protože se nemáme na koho vymlouvat. Ani na Čechy, na Prahu, ani na Moskvu a na Rusy, ale odhalili jsme se teď v plné kráse," uvedl v rozhovoru, natočeném televizí Markíza před vánočními svátky.

„Když je člověk nucený spoléhat se sám na sebe, tak musí zvládnout i horší věci. Myslím, že pomaličku to zvládáme a zvládneme to ještě lépe, až si přestaneme závidět," dodal na adresu čtvrtstoletí samostatnosti.

V posledních letech se Labuda objevil například i seriálu Kapitán Exner nebo ve snímku Anděl Páně 2, kterou režíroval Jiří Strach. „My jsme mu tam nechali klíč od očistce, který dostane od Ivana Trojana. Tak já věřím, že teď Marián si tím klíčem odemkne nejen očistec, ale i všechny brány nebeské, protože je to nebeský univerzál. A on přesně patřil k těm velkým hercům, od kterých se chcete učit tu profesi a řemeslo, kteří vám do života něco přešdávají,“ řekl Radiožurnálu Strach.