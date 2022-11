Holubová, Bartoška nebo Balzerová. Lidé se přišli naposledy rozloučit s Marií Poledňákovou

Desítky lidí se v úterý přišly do strašnického krematoria rozloučit s Marií Poledňákovou, autorkou oblíbených televizních komedií a filmů. Režisérka a scenáristka zemřela 8. listopadu ve věku 81 let. Kromě rodiny a přátel přišli na poslední rozloučení s filmovou autorkou herečtí kolegové, především ti, které do svých filmů obsadila. Praha 14:57 15. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední rozloučení s režisérkou Marií Poledňákovou | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Před rakví promluvili Pavel Nový, Vlastimil Harapes a Eva Holubová, na obřad přišli také Jiří Bartoška nebo Eliška Balzerová.

„Budu na ni vzpomínat jako na člověka, s nímž jsem strávil mnoho pracovních dnů, protože jsem s ní točil filmy Líbáš jako bůh a Líbáš jako ďábel. Dělala mainstream na té úrovni, na které už se dneska nedělá. Dělat veselohru je strašně těžké,“ řekl před obřadem Bartoška.

„Natáčet film s Marií jako autorkou scénáře a režisérkou bylo něco jako nastoupit do vlaku, který sice nemá žádnou záchrannou brzdu, ale jede obrovskou rychlostí magickou krajinou a táhne vagóny plné smějících se diváků. Při jízdě zjišťujete, že těch vagónů s diváky neustále přibývá, a to tak, že je nejde ani spočítat. A jak se ti diváci baví, tak ten vlak jede rychleji a rychleji. Marie ten vlak řídila a věděla moc dobře, co dělá,“ řekl v úterý filmový producent Jan Bradáč, který s Poledňákovou spolupracoval na dvou jejích pozdních filmech.

„Setkání s Marií bylo pro mě požehnáním. A ještě k tomu ta báječná komedie plná skvělých lidí, kteří se kolem ní sešli. Celá její tvorba byla prozářená sluncem a pro mě je Marie sluncem pořád. Kéž nám z těch jejích filmů slunce svítí ještě dlouho. Tak díky, Marie, a pozdravuj tam, zvlášť Vaška a Julka,“ pronesl Pavel Nový, jehož dva kolegové z filmu S tebou mě baví svět Václav Postránecký a Július Satinský se již dnešního dne také nedožili.

Prostor před krematoriem v úterý zdobila velká obrazovka s portrétem režisérky, obřad po několika skladbách a projevech přátel zakončil sestřih z nejznámějších scén z jejích nejslavnějších filmů. Přítomní pak rakev na poslední cestě vyprovodili dlouhým potleskem.

Komedie oblíbené dodnes

Poledňáková byla režisérkou mnoha dětských a rodinných filmů, k nimž si většinou psala také scénáře.

Na přelomu 70. a 80. let natočila několik komedií, které jsou u diváků oblíbené dodnes. Zasloužily se o to zejména televizní snímky Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny.

Příběh osmiletého Vaška ztvárněného Tomášem Holým, který mamince nabízí potenciální tatínky podle svých představ, se na obrazovce poprvé objevil v roce 1977. O rok později bylo natočeno jeho volné pokračování.

Do režisérčiny filmotéky se řadí také třeba snímky Královské usínání, Královský gambit, Škaredý podzim 1938, Pražský chodec, Kotva u přívozu, Zkrocení zlého muže či Dva lidi v zoo.

Film S tebou mě baví svět z roku 1982 byl na základě divácké ankety vyhlášen koncem 90. let nejlepší českou veselohrou 20. století. Odehrává se v zimních kulisách zasněžených Beskyd, snad i proto se na televizní obrazovky vrací nejčastěji v době vánočních svátků.

Za filmovou kameru se Poledňáková vrátila počátkem nového tisíciletí a po 15 letech a natočila zmíněné komedie s Jiřím Bartoškou.