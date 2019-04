‚Hlavně u hodu nevypadat jako zlomená lilie.‘ Issové pomáhá s rolí Dany Zátopkové i Špotáková

„Martha je vynikající svěřenec. Je šikovná, zodpovědná a taky poslušná. Ve volném čase si našla Danu Zátopkovou a kouká na videa. Teď přinesla jedno z olympiády v Londýně v roce 1948. I vývoj tam je, jak Dana házela,“ říká pro server iROZHLAS.cz atletický trenér Rudolf Černý, který připravoval mimo jiné i Barboru Špotákovou.

S herečkou pár měsíců trénovali už před několika lety, kdy se měl snímek Davida Ondříčka poprvé začít natáčet. Jenže pak se nepodařilo projekt dofinancovat a příprava se přerušila. Letos v březnu na trénink navázali – už ale nejedou podle současných metod.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z tréninku Marthy Issové

„Základy jsou podobné – jako že musí být oštěp u hlavy, ale technika je jiná. Teď se koncentrujeme na to, jak házela Dana. Nejde nám o metry, ale napodobit to. Takové retro,“ vysvětluje Černý a přidává, co chce od Issové vidět po technické stránce: „Aby jí předběhly nohy v tom konci a zůstala ruka vzadu. Aby to hodila z natažené ruky. A pak také, což je pro házení nepodstatné, ale aby si při tom dokončení poskakovala na pravé noze. To je specifikum Dany, dneska to člověk aspoň v této podobě už nevidí.“

Drobná herečka dochází házet oštěpem na pražský stadion Juliska dvakrát týdně. K tomu má ještě dvakrát až třikrát týdně kondiční trénink s Janem Adensamem. Někdy ji tu koučuje i oštěpařka Špotáková. Trenér Černý si chválí, že už se do toho dostává a stává se pro ni pohyb přirozenější.

Komplexní přípravu vyzdvihuje i sama Issová, podle které to v Čechách není standardem. „Časové i finanční podmínky jsou tu jiné. Nestává se to často. Jsem šťastná, že to zažívám. Sportovní filmy ale vždycky vyžadují přípravu. Vím, že když se točilo Fair Play, tak holky také běhaly,“ přiznává.

Příběh o sportu a přátelství

Několik měsíců už trénuje i herec Václav Neužil, který ve filmu ztvární titulní roli běžce Emila Zátopka. „Taky poctivě běhá. Viděla jsem ho a musím říct, že běhá skvěle. Měla jsem z toho velkou radost. Začíná se mi zdát, že se do Emila už přetransformovává, že už si trochu myslí, že je Zátopek,“ směje se Issová.

Podle ní uvidí diváci ve snímku opravdu hodně sportu – kromě několika krajských závodů také olympiády v Londýně a Helsinkách, přičemž na té druhé z roku 1952 Zátopková získala v hodu oštěpem zlato. Herečka doufá, že se ještě po technické stránce zlepší, než dojde na jejich natáčení.

„Teď 27. dubna máme první natáčecí den. Točíme seznámení Dany a Emila, první závody, na kterých se potkali. Utěšuju se tím, že Dana tehdy ještě nebyla ve vrcholné formě. Helsinky se točí až v létě, koncem srpna. Tak si říkám, že se snad do té doby můj styl trochu zlepší,“ říká Issová.

Ve filmu Zátopek se postará o odhod oštěpu, jeho daleký let ale zprostředkuje bývalý oštěpař Petr Křejčiřík. Samotná Zátopková, se kterou se herečka už párkrát setkala, údajně prohlásila, že si má hlavně dávat pozor, aby u hodu nevypadala jako zlomená lilie.

Šílím, jak holky dnes běhají skoro nahaté, říká Zátopková a vzpomíná, jak oštěpem trefila Inda Číst článek

S legendární oštěpařkou ovšem vedly i debatu o tom, zda by se měl o jejím životě a životě manžela Emila natáčet film. „Dana, jak jsem pochopila, z toho úplně nadšená nebyla. Ale byla ohromně velkorysá. Řekla mi důvody, proč si myslí, že je to zbytečné, a já jsem jí řekla důvody, proč si myslím, že je to důležité. Strašně hezky jsme si popovídaly. Úplně mě blaží být v její blízkosti,“ vysvětluje Issová. Přiznává přitom, že ji příběh manželů Zátopkových dojímá.

„Jednak si myslím, že Dana a Emil byli – a Dana zaplať pánbůh stále je – opravdu výjimeční lidé svým lidským přístupem. Na nich je opravdu vidět, že je důležité mít v životě sport, protože jak Dana říká, očišťuje duši. A další rovina, která mě zasahuje, je doba, ve které žili a byli aktivní. Tam je hrozně vidět, jak byl komunismus hrozný, protože Emil byl neustále limitovaný tlakem za strany vlády,“ popisuje herečka.

„Oni dva, myslím, byli velcí přátelé, nejen partneři. Z toho, jak o sobě mluví, cítím, že mezi nimi bylo skutečně hluboké přátelství. Celý Emilův příběh je příběh člověka, který dokázal něco, co nikdo po něm, a navíc v neskutečně přátelském duchu. Dělal všechno pro to, aby lidé nezapomněli, že sport je přátelství, že je důležité navzájem si pomáhat a být fér. To jsou do života hrozně důležité věci.“

Premiéra filmu Zátopek je zatím plánována na polovinu příštího roku.