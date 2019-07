Studio Marvel představilo svou čtvrtou fázi. Kromě nového Thora a Doctora Strange se chystá i Blade

Další část supehrdinské filmové série studia Marvel bude obsahovat pět snímků a pět televizních seriálů, které vstoupí do kin a na televizní obrazovky mezi roky 2020 a 2021. V sobotu to na multižánrovém komiksovém sjezdu Comic Con v San Diegu oznámil filmový producent a prezident Marvel Studios Kevin Feige. Fanoušky čeká vůbec první hororová marvelovka. Svůj vlastní filmu dostanou Černá vdova, Blade nebo Shang-Chi. Přehledně San Diego 6:25 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zatímco takzvaná třetí fáze vyvrcholila intergalaktickou bitvou dobra proti zlu v Avengers: Endgame a zcela ji pak uzavřelo pokračování Spider-Mana, v té čtvrté se mohou fanoušci těšit na nové snímky o Černé vdově, Thorovi a Doctoru Strangeovi. Vůbec poprvé se představí také superhrdina Shang-Chi nebo takzvaní Eternálové.

Black Widow

Agentka Natasha Romanoff alias Černá vdova (Scarlett Johanssonová) se konečně dočká svého vlastního filmu. „Zjistíme, čeho se bojí,“ prozradila Johanssonová serveru Variety. „Myslím si, že jsme ten film mohli natočit už před 10 lety, ale byl by to naprosto rozdílný film. Spíš by to byla z mé strany karikatura.“

Ve snímku Black Widow si zahrají také David Harbour, Florence Pughová, O-T Fagbenle a Rachel Weiszová. Režíruje ho Cate Shortlandová a do amerických kin vstoupí 1. května 2020.

The Eternals

Takzvaní Eternálové, fiktivní rasa lidí se superschopnostmi, se poprvé představí ve snímku režisérky Chloé Zhao. Zahrají si v něm Angelina Jolie (jako Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo) a Salma Hayek (jako šéfka skupiny Ajak). Další role ztvární Lauren Ridloffová, Brian Tyree Henry, Lia McHughová a Don Lee. Premiéra filmu je plánovaná na listopad 2020.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Svůj debut zažije ve čtvrté fázi marvelovské ságy také čínsko-americký superhrdina Shang-Chi, kterého si zahraje Simu Liu. Vedlejší role připadly například komičce Awkwafině nebo Tonymu Leungovi. Legendární herec si má zahrát záporáka Mandarina.

Snímek Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi a Legenda o deseti prstenech) vstoupí do amerických kin 12. února 2021.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Marvelovka Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange v mnohokosmu šílenství) bude prvním hororem komiksového studia. Na Comic Conu to v sobotu potvrdil režisér Scott Derrickson.

Pokračování Doctora Strange bude v amerických kinech od 7. května 2021. V titulní roli se opět objeví Benedict Cumberbatch. Tentokrát se k němu přidá Scarlet Witch, postava Elizabeth Olsenové, čímž se děj filmu spojí s připravovaným seriálem WandaVision. O tom více dále v článku.

Thor: Love and Thunder

Titulem Boha hromu se bude v novém dobrodružství o Thorovi s názvem Love and Thunder (Láska a hrom) ohánět Natalie Portmanová. Na Comic Conu to oznámil režisér Taika Waititi, který následně oscarové herečce na pódiu předal mytický Mjolnir.

„Vždycky jsem mu to kladivo záviděla,“ přiznala Portmanová s odkazem na představitele Thora Chrise Hemswortha. V novém snímku, jehož premiéra je stanovená na 5. listopadu 2021, se vrátí také Tessa Thompsonová jako Valkyrie. „Jako nový král si potřebuje najít svou královnu,“ prohlásila o své postavě herečka. Tím zároveň naznačila, že Valkyrie bude první superhrdinkou zastupující sexuální menšinu.

Waititi už má na svém kontě předchozí Thorův snímek s podtitulem Ragnarok.

Blade a Fantastická čtyřka

Zatím s neurčitým datem kinodistribuce zveřejnil producent Kevin Feige přípravu snímků Blade a Fantastická čtyřka. Roli polovičního upíra dostal dvojnásobný držitel Oscara, herec Mahershala Ali. Ten přitom údajně sám přišel za Feigem, aby ho do role, kterou dříve proslavil Wesley Snipes, obsadil.

Fantastická čtyřka v podání studia Marvel bude už třetí adaptací komiksové série. V té z roku 2005 si zahrál třeba i Chris Evans, který se později stal superhrdinou Kapitánem Amerikou.

Seriály

Studio Marvel také zveřejnilo první informace o připravované pětici televizních seriálů, které uvede exkluzivně na videoplatformě Disney+. Ta má začít v rámci Spojených států amerických fungovat na konci roku 2019.

První bude na podzim 2020 série The Falcon and the Winter Soldier, ve které se svých rolí znovu chopí Anthony Mackie a Sebastian Stan. Ve WandaVision zase spojí síly postavy Elizabeth Olsenové a Paula Bettanyho. Premiéra se plánuje na jaro 2021.

Divácky oblíbený záporák Loki (Tom Hiddleston) a lukostřelec Hawkeye (Jeremy Renner) se objeví ve vlastních samostatných příbězích na jaře a na podzim roku 2021. Vůbec první animovanou sérií bude v létě 2021 What if...? (Co kdyby...?), která zasadí známé postavy do alternativních realit. Roli takzvaného Pozorovatele propůjčí svůj hlas Jeffrey Wright.