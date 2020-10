Epidemie nezastavila ani Avengery. Marvel dál natáčí v Česku, v pátek na Můstku v Praze

Výrobě a distribuci filmů obecně pandemie nepřeje už od jara. V březnu se po vyhlášení nouzového stavu přerušilo natáčení několika velkých produkcí, mezi které patřila druhá série Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevingneovou a spin-off seriál ze světa Marvel Cinematic Universe The Falcon and The Winter Soldier. Právě tvůrci Marvelu teď ale v Praze s natáčením pokračují, i když Česko nadále nepatří mezi premianty pandemie. Praha 14:33 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní představitelé chystaného seriálu Sebastian Stan a Anthony Mackie. | Foto: Gage Skidmore | Zdroj: Wikimedia Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Březnový nouzový stav přerušil natáčení zahraničních tvůrců. Už v květnu ale vypadala pro zahraniční štáby situace nadějně, a to hlavně díky zrušené povinnosti nošení roušek pro herce. Štáb se musel prokazovat pravidelně každých 14 dní negativním testem na koronavirus a mimo kamery dodržovat veškerá platná preventivní opatření. Například tvůrci zmiňovaného Carnival Row v Česku úspěšně dokončili natáčení na konci srpna. Jejich působení bylo velmi ekonomicky příznivé a podle mluvčího Státního fondu kinematografie (SFKMG) Jiřího Vaňka jsou „uznatelné náklady na natáčení druhé řady v ČR 1,4 miliardy korun“.

Jedinou produkcí, u které nebylo jasné, zda nebo kdy se do Česka vrátí natáčet, byla seriálová marvelovka a spin-off k hlavní linii Avengers. Seriál The Falcon and The Winter Soldier s hlavními představiteli Anthonym Mackiem v roli Falcona a Sebastianem Stanem jako Buckym Barnesem neboli Winter Soldier.

Podle ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové produkce stihla natočit, co potřebovala, a zbytek dodělá ve Spojených státech, řekla v dubnu Radiožurnálu. Hlavní lokalitou natáčení tak byla Atlanta.

Natáčení v době nepříznivých dat

Její dubnová slova se ale nakonec nenaplnila a studio Marvel oznámilo, že se do Prahy natáčet vrátí. Původně tak plánovalo dotočení minisérie v srpnu. V tu dobu byla epidemická situace obdobná jako na jaře a za den přibývalo oproti dnešku minimum nakažených. Nepanovala žádná přísná preventivní opatření a situace pro filmaře byla velmi příznivá. Návrat ale tvůrci uskutečnili až v říjnu.

Server praguereporter.com to glosuje slovy, že „produkce si nemohla vybrat horší čas pro návrat do české metropole. Zatímco Česká republika do srpna nikdy nehlásila více než 400 případů pozitivních na covid-19 denně, data v poslední době prudce vzrostla“.

Stávající opatření ale doposud nijak filmové a seriálové produkci nebrání. Natáčení je součástí ekonomické sféry, která není v nouzovém stavu omezována. Zároveň se nejedná o shromažďování ani volnočasové aktivity, takže se v lokalitě natáčení může shromažďovat více než šest osob. Veškerá nařízení, která plynou ze zavedení nouzového stavu, vyvěsil na svém facebooku Státní fond kinematografie. Dále uvádí, že přeshraniční tvůrci mohou do Česka vstoupit ze zemí s nízkým rizikem nákazy bez testu a povinné karantény.

Podle České filmové komise by se z důvodu velkého střetávání lidí a různých profesí měli herci a všichni, kdo se s nimi setkají, prokázat negativním PCR testem na přítomnost nového koronaviru. Jedná se ale o samoregulační opatření, která komise pouze doporučuje.

V současné době má The Falcon and the Winter Soldier základní tábor na prostorné Letenské pláni, která je z velké části uzavřena pro štáb, píše praguereporter.com. Součástí je také testovací centrum na nemoc covid-19. Místo hlídá ochranka, která podle citovaného serveru nosí trička s nápisem S.H.I.E.L.D. (v českém překladu Štít). Mnohým fanouškům je hned jasný odkaz na organizaci v Marvel Cinematic Universe, která protíná osudy hrdinů Avengers, ale má i vlastní spin-off seriál Agents of S.H.I.E.L.D.

Natáčení seriálu probíhá za zábranami na Jungmannově náměstí. | Foto: Michal Orság | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pravém rohu fotografie, kterou získala redakce iROZHLAS.cz, je vidět herec s ikonickým štítem Kapitána Ameriky. V posledním filmu skupinovky Avengers předává štít zestárlý Kapitán Amerika hrdinovi chystaného seriálu Falconovi.

Přerušené natáčení a odklad premiéry

Seriál měl být původně dostupný na streamovací platformě Disney+ už letos v srpnu, ale kvůli jarnímu přerušení se jeho uvedení nestihlo. Nové datum premiéry se tak odsouvá na rok 2021, ale zatím není oznámen konkrétní den.

Podle serveru deadline.com březnové zrušení natáčení v Praze bylo letošní druhou překážkou pro seriál. Plány na lednové natáčení v Portoriku se neuskutečnily poté, co jižní pobřeží zasáhlo zemětřesení o síle 6,4.

Očekává se, že aktuální natáčení v Praze potrvá do 23. října, případně se protáhne do listopadu. Vzhledem k tomu, že primární natáčení v Atlantě je již ukončeno, mohou být v Praze pořízené scény poslední pro seriál. Podrobnosti o konkrétních scénách a jejich případné zasazení do Prahy zatím nejsou známé.

Podle českého webu fandimefilmu.cz by si Praha v seriálu mohla zahrát pobaltskou metropoli. Filmaři pražskou ulici změnili v lotyšskou a viděno bylo také auto s lotyšskou poznávací značkou.

Fotografie z natáčení zveřejnili na sociálních sítí herci i kaskadéři.

Seriál o šesti epizodách režíruje Kari Skogland, kde Sebastian Stan a Anthony Mackie hrají titulní superhrdinské role. Příběh je zasazen do doby po posledním megafilmu Avengers: Endgame z jara 2019, v němž se Kapitán Amerika vrátí do minulosti a zestárne společně s agentkou Carterovou. Na konci filmu pak předává štít právě Falconovi, jedné z hlavních postav chystaného seriálu.

Z oblíbených marvelovek se v Česku natáčel také Spider-Man: Daleko od domova, který vyšel v roce 2019. Děj filmu byl zasazen zasazen do Prahy, i když část filmu se odehrávala v Liberci. Spider-Man se tak zařadil mezi největší zahraniční produkce v Česku.