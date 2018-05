Mel Gibson pokračuje v hollywoodském comebacku. Chystá válečný film o nepotopitelné lodi

Krátce po svém nasazení do bojů v únoru 1944 ji čekala účast na vylodění v Normandii, poté bojovala na Filipínách a účastnila se dobývání Iwodžimy.

Označení za „loď, která odmítla jít ke dnu“, nicméně získala až v bitvě o Okinawu v dubnu 1945, kdy utrpěla velké ztráty při útoku sebevražedných pilotů kamikadze.

Celkem se do ní trefilo pět sebevrahů, další se se svým strojem převalil přes palubu. Plavidlo také zasáhlo pět bomb. Zahynulo 32 námořníků a 71 bylo zraněno.

Kapitán Frederick Becton odmítl loď opustit s tím, že dokud je na ní jediné provozuschopné dělo, bude dál bojovat. Nejmenovaný námořník k tomu prý po straně poznamenal: „Pokud ovšem najde aspoň jednoho muže, schopného to dělo obsluhovat.“

Návrat z nemilosti

Plavidlo se po opravě zapojilo i do korejské války a sehrálo roli i ve válce studené. Podle Hollywood Reporteru se Gibson v posledních letech metodicky snaží zachránit svou kariéru po sérii obvinění z antisemitismu, sexismu a rasismu. V letech 2006 až 2016 byl v Hollywoodu v nemilosti.

Do obecného povědomí se vrátil až se snímkem Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, nominovaným ve více kategoriích na Oscara. V něm vyprávěl příběh pacifisty Desmonda Dosse, který odmítal nosit zbraň, v bitvě o Okinawu však zachránil neuvěřitelné množství zraněných amerických vojáků.

Film Torpédoborec by se mohl stát pro Gibsona trvalou vstupenkou zpátky na výsluní Hollywoodu. Ačkoli není ještě rozhodnuto, spekuluje se, že si zahraje také po boku Marka Wahlberga v akční sci-fi Muž za šest miliard dolarů. „A to už by byl opravdový návrat,“ konstatuje Hollywood Reporter.