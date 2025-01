‚Měla jsem ten nejlepší tým.‘ Česká set dekoratérka získala nominaci na Oscara za film Nosferatu

Přestože nominaci na letošní Oscary nezískal ani jeden z dvojice českých filmů, které byly v širším výběru, tedy drama Vlny ani krátký film Krajan, soška Oscara letos do Česka stále zamířit může. V kategorii výprava je totiž nominována česká set dekoratérka Beatrice Brentnerová, a to za práci na filmu Nosferatu. „Prakticky jsem dělala všechno, co se týká vnitřního a venkovního vybavení,“ vysvětluje pro Radiožurnál Brentnerová.

