Praha hostí unikátní filmový festival Mental Power. V soutěžních snímcích hrají mentálně postižení lidé

Necelá dvacítka snímků letos soutěží na filmovém festivalu Mental Power. Klání končí v sobotu v hlavním městě a ve světě je naprosto unikátní. V soutěžních snímcích hrají mentálně postižení lidé. Na festival jezdí už 12 let. Praha 8:28 9. června 2018

„Moji milí kamarádi, už jsme se dlouho neviděli. Víte kolik? 40 let. Není to drsný? Tak vás svolávám. Vše zařídím,“ zní v jednom ze soutěžních filmů se jménem Sraz po zvláštní škole, kde hraje Oldřich z Domova pod hradem Žampach v Pardubickém kraji.

Svůj snímek na festival Mental Power točili i handicapovaní z Centra sociálních služeb v Prostějově. „V teplákách a ve tričku, zahajujeme rozcvičku, pojďte cvičit s námi,“ ozývá se v ukázce snímku Holdujeme sportu.

Herců na tenisovém kurtu nebo v tělocvičně má hned několik. „Já jsem hrála Petru Kvitovou,“ popsala jedna z aktérek.

Nadšení několika postižených herců potvrzuje i Lenka Kozáková, která se o ně v Centru sociálních služeb v Prostějově stará: „Každá taková spolupráce na něčem společném je stmelující, mají to jako druhou rodinu. Pomáhá jim to prohlubovat přátelství. Už se od jara na ten festival těší.“

V porotě letošního ročníku Mental Power Prague Film festival je sedm osobností, mezi nimi například herečka Táňa Fischerová. „Mě to strašně baví, je to nesmírně krásný svět lidí, kteří jsou čistí a nedělají to na úspěch, ale protože je to pro ně ohromná příležitost, jak se realizovat,“ říká.

Po červeném koberci

Filmový festival, kde se promítají jen snímky s mentálně postiženými amatérskými herci, je ve světě unikátní.

„Nejdůležitější je, aby se setkávali lidi z veřejnosti a lidi z dílen, kteří se normálně nepotkají. Je to taky o tom, že klienti si to užívají jako top akci roku. Dělají rozhovory, chodí po červeném koberci,“ popisuje prezident festivalu David Sychra.

Loni vyhrál snímek o Tomášovi, který nehýbe končetinami a maluje obrazy štětcem připevněným na čelo.