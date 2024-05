Největší hvězdy dneška jsou ženy – a Tom Cruise, říká herecká legenda Meryl Streep

Meryl Streep je jednou z největších hvězd letošního 77. ročníku festivalu v Cannes. Přijela sem po 35 letech a na slavnostním zahájení převzala čestnou Zlatou palmu za své herecké dílo. To zahrnuje filmy jako Madisonské mosty, Kramerová vs. Kramer, Sophiina volba, Vzpomínky na Afriku, ale i třeba muzikál Mamma Mia! a další. Mluvila o nich během festivalového setkání s publikem. Od zpravodaje z místa Cannes 10:37 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meryl Streep se do Cannes vrátila po 35 letech | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

„Zajímají mě ženy, které jsou jiné než já sama,“ prohlásila herečka během takzvaného Rendez-vous, jak se v Cannes říká setkáním velkých hvězd s diváky. Vysvětlila, že je to proto, že „nakonec jsme přece všichni víceméně stejní. I když si to nechceme připustit“.

Stevena Spielberga během diskuze označila za génia, který dokáže věnovat pozornost všem elementům natáčení a už v hlavě slyšet filmovou hudbu. V případě Vzpomínek na Afriku z roku 1985 zase mluvila o „sexy“ scéně s Robertem Redfordem, který jí v řece myl hlasy a masíroval hlavu, ale také o setkáních s hrochy, lvy a velkým hmyzem.

Herečka se v průběhu setkání charakterizovala jako dítě, které je pořád zvědavé na to, „kým jsme a kým se můžeme stát“.

Meryl Streep (vpravo) převzala speciální Zlatou palmu z rukou francouzské herečky Juliette Binoche | Foto: Yara Nardi | Zdroj: Reuters

Uvedla sice, že je unavená po náročném zahájení festivalu, po kterém setrvala do tří hodin ráno v debatách nad zahajovacím filmem Quentina Dupieuxe Druhé dějství, ale působila velmi přemýšlivě a vyrovnaně, a to když se ohlížela za svou kariérou, i když se kriticky vyjadřovala například k nerovnostem mezi muži a ženami v Hollywoodu.

‚Muži se do nás neuměli vcítit‘

V případě snímků Lovec jelenů a Kramerová vs. Kramer čelila otázce, jak je možné, že v divácích zanechala vedlejšími rolemi tak silný dojem. Odpověď byla prostá: „Byla jsem tam přece jediná žena.“

Poodhalila také, že některé dialogy (v případě Kramerová vs. Kramer dokonce podstatný monolog u soudu) si napsala sama, protože režiséři neměli přesnou představu, co jejich hrdinka cítí a jak by to měla formulovat.

„Jednu verzi soudní řeči jsem napsala já, jednu Dustin Hoffman a jednu režisér a scenárista Robert Benton. Hlasovali jsme pak o tom, která je nejlepší. A já jsem vyhrála,“ řekla k filmu Kramerová vs. Kramer. Ten se podle ní v roce 1979 dokonale trefil do podstatného tématu doby, což byl nástup ženského hnutí za rovnoprávnost a také následné vzedmutí odporu proti němu.

„Vždycky byl problém v tom, že muži se nedokázali identifikovat s ženskými hrdinkami. Necítí nás,“ sumarizovala to Meryl Streep. Hodně věcí se ale podle ní změnilo k lepšímu.

„Největšími hvězdami dneška jsou ženy. Snad až na Toma Cruise,“ přidala herečka, jejíž některé největší kasovní hity jako Ďábel nosí Pradu nebo Mamma Mia! přišly až v relativně pozdním věku. Velký ohlas a návštěvnost ale měly i Vzpomínky na Afriku.

Tři kapsy hereckých metod

Za svou výhodu považuje držitelka tří Oscarů to, že se během studia herectví na škole střídali vyučující. „Jednoho učitele vždycky vyhodili a na další rok přišel někdo nový, kdo měl jinou metodu. Mám teď tři kapsy se třemi různými metodami a vždycky můžu podle potřeby sáhnout do některé z nich,“ smála se.

U znepokojivých projektů, jako byla například Sophiina volba o přeživší holokaustu, ale prý žádná metoda nefunguje. Taková témata podle Streep odbourají ochranné techniky a dostanou se hercům a herečkám přímo na tělo.

„Technika je ale naopak dobrá během 17hodinového natáčení, kdy jednu větu musíte opakovat po padesáté,“ řekla s nadhledem. „Abyste režiséra nezabili.“

Streep okouzlila canneský festival stejně jako v roce 1988, kdy tu získala cenu pro nejlepší herečku za Výkřik ve tmě | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

Na natáčení Madisonských mostů z roku 1995 ji fascinovalo, že Clint Eastwood často natáčel záběry na první pokus, nebo si dokonce do filmu ponechal jen natočenou zkoušku. Podle Streep byl nesmírně efektivní a také až na jediný případ nezvyšoval na svůj štáb hlas.

Zaplněný sál odměnil herečku ovacemi na začátku i na konci setkání, ale tleskalo se také při první zmínce o jakémkoli z jejích nejzásadnějších filmů.

Streep canneský festival okouzlila stejně jako v roce 1988, kdy tu získala cenu pro nejlepší herečku za Výkřik ve tmě a bála se podle svých slov, že její kariéra se těsně před čtyřicítkou chýlí ke konci.