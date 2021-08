Zaorálek: Karlovarský festival je obrovské aktivum. Zvýšením pobídek dáváme najevo zájem o investice

V Karlových Varech po vynucené roční přestávce začal 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jak se pořadatelé vyrovnali s obtížnými podmínkami pandemie a nakolik jim pomohl stát? Jak si vláda zastoupená ministerstvem financí počíná při opravě proslulého hotelu Thermal? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Karlovy Vary 20:30 20. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Účastníci festivalu podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) reprezentují výkonnou část světové ekonomiky. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak je důležité, že se organizátorům karlovarského festivalu podařilo udržet kontinuitu?

O tom, proč je to důležité, by se dalo mluvit asi z celé řady stran. Ono je to vnímáno tak, že se tu promítají filmy, je tady řada návštěvníků, je to takový svátek filmu, ale já bych chtěl spíš zmínit něco, co úplně vidět není.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Lubomírem Zaorálkem

Tento festival znamená setkání celé řady lidí, kteří jsou v pozadí filmu, producentů z celé řady zemí. Je to takový hub kontaktů a ten je podle mě strašně důležitý, byť není vidět a moc se o něm nemluví, spíš se mluví o červených kobercích.

Ti, co se tady scházejí, reprezentují obrovskou výkonnou část světové ekonomiky - jsou to stovky miliard dolarů, které se v tom pohybují. Dokonce i v České republice se ví, že se zde točí série, do kterých se investuje 4,5 miliardy dolarů. To jsou neuvěřitelné prostředky. Teď jde o to, jakým způsobem v tom Česká republika může být zahrnuta.

Nejenom, že tu máme obrovské množství profesí, kterých se to týká, já bych si zároveň přál, abychom měli také své producenty a české filmy, které ve světě prorazí. Připomínám, že dokonce i v době covidu tento typ průmyslu - entertainment industry - ve světě kupodivu masivně rostl. Je to tedy také možná do budoucna významná část živobytí řady lidí v této zemi.

ONLINE: Cena pro Caina, zahájení se Zátopkem. Ve Varech začal filmový festival Číst článek

V polovině července jste se dohodli s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) na zvýšení pobídek pro filmaře o 300 milionů korun. Proč to považujete za důležité?

Protože kdybychom nedokázali dát najevo, že stát stojí o tento příliv investic, tak by to znamenalo, že se s námi tak trochu může přestat počítat jako s partnerem. To si úplně nedovedu představit, jak bychom vysvětlili. Představte si, že v této době vám do země přicházejí zahraniční investice, dokonce do prací, které jsou poměrně sofistikované a s vysokou měrou přidané hodnoty – skoro nevím, jaká země by tohle neměla chtít, jestli vám do země přijde deset miliard nebo ne. Mně se zdá, že každá ekonomická úvaha povede k tomu, že – zvlášť dnes – takovýto příliv investic nepodpořit a říct, že o něj nestojíme, to nechápu, kdo by udělal.

Celkově může státní fond kinematografie lákat zahraniční filmaře na jednu miliardu a sto milionů. Jakým způsobem se to tedy vrátí?

Výhoda je, že teprve v případě, že se ty peníze tady utratí, kdy se tady prokazatelně točí, teprve v návaznosti na to vyplácíme ty pobídky. Pro nás je to poměrně výhodná věc, dalo by se říct, že za málo peněz hodně muziky. Podstatný je ten obrat, který tady vzniká.

Tím, že my dáváme najevo tuto podporu, tak pro představu – v posledních letech to bylo na úrovni opravdu deseti miliard, co se točilo jen za jeden rok v České republice, a ten podíl roste. Tím, že jsme přidali 300 milionů, dáváme najevo, že se nebráníme tomu, aby ten příliv rostl i do budoucna.

Na co půjdou peníze, které Ministerstvo kultury získalo navíc díky Národnímu plánu obnovy? Poslechněte si celý rozhovor s Lubomírem Zaorálkem vedený Vladimírem Krocem.