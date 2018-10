Festivalové klenoty i společenské studie. Mezipatra se zaměří na autorské prvotiny

„I přes to, že uvádíme filmy z celého světa, dlouhodobě se zajímáme zejména o evropskou tvorbu,” říká programová ředitelka Mezipater Sandra Hezinová. „Pro letošní výběr je přitom specifické, že se jedná o debuty, či druhé a třetí filmy jejich autorů a autorek.”

Přehlídku zahájí rakouské drama L’Animale. Drama o dospívání bylo na Berlinale nominováno v sekci filmů s LGBTQ tematikou. Úspěchy na zahraničních festivalech sklízel také belgický snímek Dívka o transsexuální dívce. Očekávaným přídavkem do programu je pak sociálně-kritický NeonBoy.

Představitele ústřední postavy z Pohledů z Londýna, britského herce Harrise Dickinsona, poznají diváci z loňského vítězného filmu Plážoví povaleči. V nezávislé komedii Převýchova Cameron Postové z prostředí náboženského zařízení si zase zahraje Chloë Grace Moretzová.

Novinkou letošního ročníku Mezipater je nesoutěžní sekce celovečerních filmů, kterou spojuje téma queer rodiny. Představí se zde například americký snímek Náš Jake o rodičicích a jejich trans dítěti. V hlavních rolích se představí Claire Danesová a Jim Parsons.

Festival probíhá v Praze od 8. do 15. listopadu, v Brně pak od 16. do 23. listopadu. Poté se v rámci ozvěn vydá do regionů.