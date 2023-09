Sláva v troskách. Filmový festival v Jihlavě představí dokument Olympijský mezičas

Peking, Tokio a Paříž. To jsou velkoměsta, kde už jednou olympiáda byla. Ve filmu se ale na největší sportovní svátek všechny zmíněné metropole znovu připravují. Autorka Haruna Honcoop totiž začala točit dokument už v roce 2018.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O filmu Olympijský mezičas natáčel Martin Hrnčíř

„Každé z měst, ve kterých jsem natáčela, což bylo Tokio, které se připravovalo na olympiádu v roce 2020, Peking se zimní olympiádou 2022 a aktuální přípravy na olympiádu v Paříži v roce 2024, se s tím architektonickým a urbanistickým odkazem potýká jiným způsobem,“ popisuje pro Radiožurnál.

Podle filmařky se pořadatelská města se obhajovala třeba tím, že využívají už postavené ubytovny. A tím pádem jsou olympijské hry v jejich podání „ekologické“.

„Ne vždy je to ovšem pravda. Například v Paříži se aktuálně staví zcela nová olympijská vesnice. Ani neexistuje ta, která už tam byla, protože olympijské hry se do Paříže vrací po sto letech. Poslední olympiáda tam byla v roce 1924. Mluvila jsem s obyvateli, probíhá tam gentrifikace, obyvatelé se musí stěhovat do vzdálenějších oblastí,“ přibližuje Honcoop.

Tokio hostilo olympijské hry naposled v roce 1964. „Velice absurdně se zboural hlavní olympijský atletický stadion, který byl funkční. A nechali postavit kapacitně větší, o 20 tisíc míst, který ale pak nebyl využit, protože během pandemie covidu měli diváci zákaz,“ poukazuje.

Výstavbu olympijské arény v Paříži zkomplikovala válka na Ukrajině. Stavbaři ale věří, že to stihnou Číst článek

V Pekingu vyrazila dokumentaristka na opuštěná místa po letní olympiádě z roku 2008. V Číně pátrala také, jak je na tom sportovní zázemí po loňských zimních hrách.

„Ekologické dopady zimní olympiády v Číně byly obrovské, protože se muselo ve velice suchých oblastech využívat umělé zasněžovaní. A co se stane s oblastmi nové infrastruktury vystavěných v čínských horách, se ještě neví,“ dodává ke svému filmu Olympijský mezičas dokumentaristka Haruna Honcoop.

Jihlavský dokumentární festival uvede také snímek Oficiální film olympijských her v Tokiu 2020. V něm zachytila režisérka Naomi Kawasová nejen výkony sportovců, ale i práci dobrovolníků nebo lékařů.

Sedmadvacátý ročník mezinárodní přehlídky dokumentů začne 24. října.