Dokuopera, netypické vztahy a Anna Kareninová. Jihlavský dokumentární festival oznámil své vítěze

Kompletní seznam vítězů:

CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉMU DOKUMENTÁRNÍMU FILMU

Dušan Hanák

OPUS BONUM

Hlavní cena: 07:15 - Kos / 07:15 - Blackbird

Cena za nejlepší zvukový design: Dezertéři / Deserters

Cena za nejlepší střih: Přes naše kopce / Over Our Hills

Cena za nejlepší kameru: 07:15 - Kos / 07:15 - Blackbird

Cena za originální přístup: Lepší evangelium / Greater Gospel

Cena za nejlepší film ze střední a východní Evropy: Dezertéři / Deserters

Nejlepší debut: Teenagerky / Bloom

Cena studentské poroty: Přes naše kopce / Over Our Hills

ČESKÁ RADOST

Hlavní cena: Kaprkód

Cena za kameru: Je nalezena tím, koho hledá / Found by the One She Seeks

Cena za střih: á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN

Cena studentské poroty: Šťastně až na věky / Happily Ever After

1. zvláštní uznání: Návštěvníci / The Visitors

SVĚDECTVÍ

Hlavní cena: Do plevele: Dewayne "Lee" Johnson versus společnost Monsanto / Into the Weeds: Dewayne "Lee" Johnson vs Monsanto company

1. zvláštní uznání: Rojek

2. zvláštní uznání: Atlantský Ragagar / Atlantic Ragagar

FASCINACE

Hlavní cena: Zvuk času / The Sound of Time

1. zvláštní uznání: Restaurování spektra / Spectrum Restoration

2. zvláštní uznání: Geometrie lovce / The geometry of the hunter

EXPRMNTL.CZ

Hlavní cena: Glasswork

1. zvláštní uznání: Kambium 1492

2. zvláštní uznání: Krajina popela / The Landscape of Ashes

Cena publika: Šťastně až na věky / Happily Ever After

SILVER EYE

Hlavní cena: Otilia Babara + Love Is Not an Orange

Zvláštní uznání: Eva Dzhyshyashvili + Plai. A Mountain Path