Karlovy Vary se připravují na festival. Vstupenky uvolněné do předprodeje zmizely během pěti minut

Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu se v pondělí začali přesouvat z Prahy do Karlových Varů, dějiště festivalu. Lázeňské město se už převléklo do festivalových kulis. Letošní 53. ročník začne v pátek, v pondělí si během několika minut zájemci zaregistrovali v internetovém předprodeji, do kterého festival dává deset procent vstupenek na všechna veřejná představení, první lístky na filmové projekce.

