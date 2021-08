Festival v Karlových Varech přivítá držitele dvou Oscarů Michaela Caina. Dorazí i herec Johnny Depp

Do kina jen s páskou!

Tohle je plakát, který teď u nás budete vídat často. Protože být IN je letos důležitější než kdy jindy.

You’ll be seeing a whole lot more of this poster in the near future. Because this year, being IN is more important than ever.https://t.co/NTBPzoMCmD pic.twitter.com/WswrJngqBx