Dceru Horákové si v Miladě zahraje i chlapec. Film uvede v zahraničí Netflix

Miladu už zhlédli první diváci. Biografický snímek o političce Horákové uvedlo v neděli v předpremiéře pražské kino Lucerna, v úterý ho měli možnost vidět i novináři. Režisér David Mrnka, pro kterého je Milada debutem, poté na tiskové konferenci prozradil, jak došlo na spolupráci s Netflixem i jak důležité byly pro vznik filmu konzultace s Janou Kánskou, dcerou Horákové. Praha 8:30 18. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mrnka, který je současně režisérem, scenáristou i producentem snímku, dostal nápad na natočení filmu o Miladě Horákové, když o ní sledoval dokument.

„Žil jsem v Austrálii a byl tady na návštěvě. A bylo to zrovna 27. června – už nevím, který rok – a bylo výročí úmrtí Milady Horákové. V televizi se o tom mluvilo a já si říkal, že je vlastně hrozně zvláštní, že o ní nikdy nebyl natočený film. Protože jsem ale v té chvíli byl ještě na filmové škole, tak jsem se tomu dál nevěnoval,“ vypráví Mrnka.

„Když jsem hledal téma prvního filmu, tak jsem se rozhodl, že bych se pokusil oslovit dceru Horákové, jestli by mi dala požehnání, abychom film natočili a dala mi přístup k příběhu a jejím osobním zážitkům,“ pokračuje režisér. S Janou Kánskou, která dlouhodobě žije ve Washingtonu, se zkontaktoval přes Klub dr. Milady Horákové. Napsal jí svůj záměr a později se ve Spojených státech sešli.

Ayelet Zurerová a Robert Gant jako Milada Horáková a její manžel Bohuslav filmu Milada | Zdroj: Bohemia Motion Pictures

„Skoro každou verzi scénáře jsem s ní konzultoval a vždycky se ujistil, že s tím souhlasí a že se příběh vyvíjí směrem, za kterým si i stojí, protože to pro mě bylo důležité,“ dodává David Mrnka.

V hlavní roli historického dramatu se představí izraelská herečka Ayelet Zurerová. Americký herec Robert Gant ztvárnil Bohuslava, Miladina manžela, a Vica Kerekes zase její mladší sestru. V roli Jany Kánské uvidíme dokonce tři herce – Taťjanu Medveckou, Karinu Rchichev a také jejího bratra Daniela.

Filmaři dokončují snímek Milada. Komunistickou prokurátorku Polednovou si zahraje Anna Geislerová Číst článek

„Nedostal jsem se do filmu přes casting. Potom, co vybrali moji sestru, jsem se šel podívat na jednu kostýmovou zkoušku. Kostymérka si všimla, že jsme si podobní. Měl jsem v té době ještě dlouhé vlasy. Ptala se mě, jestli bych si troufl zahrát holku. Řekl jsem, proč ne. Byla to pro mě výzva,“ říká Daniel Rchichev do smíchu svých hereckých kolegů.

Na obsazení šestileté Jany vzpomíná i režisér Mrnka. „Trochu mě podvedli tím, že mi poslali fotku převlečeného Danečka a říkali: 'Rejžo, je to takhle dobrý?' A já říkal, no, je to fantastická malá Janička. A oni řekli, tak dobrý, je to chlapeček a je to brácha Kariny.“

Igor Orozovič, Karina Rchichev a Vica Kerekes ve filmu Milada | Zdroj: Bohemia Motion Pictures

Diváci si budou moci vybrat ze dvou verzí filmu – dabované a originální, která je v angličtině s českým akcentem. Na použití přirozeně znějícího přízvuku režisér bazíroval, zahraniční herci tak museli několik měsíců cvičit s hlasovými kouči.

Světovým distributorem filmu je streamovací platforma Netflix. „Zhruba před dvěma lety jsem jim poslal scénář. Během jednoho týdne se rozhodli, že do projektu vstoupí. Roli hrála štěstěna, náhoda, ale také doufám, že dobrý materiál,“ vysvětluje celkem neobvyklou spolupráci českých tvůrců s americkou společností David Mrnka.

Snímek Milada vstoupí do českých kin 2. listopadu.