'Musíte do Vídně, protože přicházejí Rusové,' vzpomíná 'Formanova herečka' na rok 1968

Mé vzpomínky na Československo? Zažila jsem vpád vojsk Varšavské smlouvy, do Vídně jsme převezli uprchlíka, vzpomíná v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál oscarová herečka Louise Fletcherová, která ztvárnila roli sestry Ratchedové ve Formanově Přeletu nad kukaččím hnízdem. Los Angeles 10:13 18. dubna 2018 Louise Fletcherová s Milošem Formanem na 32. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v roce 1997 | Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

„Usedavě jsem plakala, když jsem se dozvěděla, že odešel. Byl takovým vtipným způsobem nevinný. Byl hrozně legrační a smála jsme se díky němu od rána do večera,“ vzpomínala Fletcherová v rozhovoru pro Radiožurnál na Miloše Formana.

S režisérem Přeletu nad kukaččím hnízdem navštívila americká herečka 32. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce 1997. Na Česko a Československo zavzpomínala také v rozhovoru, když líčila dramatické zážitky z vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.

„Byla jsem v Československu v roce 1968 v den, kdy přijeli Rusové. Byla jsem s manželem v Bratislavě na natáčení,“ zavzpomínala herečka. „Lidé najednou ráno nepřišli do studia. Čekali jsme a čekali a pak konečně někdo přišel a řekl nám, že musíme odjet do Vídně, protože přicházejí Rusové. Nikdy jsem si nemyslela, že tuto větu uslyším. Rusové přicházejí. Vezměte děti.“

Cestou autem k hranicím s Rakouskem potkali manželé tanky a ruské vojáky. „U cesty jsme vzali muže, který chtěl odjet do Vídně a měl šílený strach. Pustili jsme ho dozadu do auta a vzali ho s sebou do Vídně. Působilo to opravdu velmi surreálně,“ popsala Fletcherová.