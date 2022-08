Cenzoři v Číně změnili konec filmu Mimoni 2. Hlavní postava se místo padoucha stane otcem

Podle příspěvků sdílených na sociální síti Weibo, která je čínskou obdobou twitteru, je verze filmu v Číně o minutu delší. V dodatku na závěr je řečeno, že superpadouch Wilda Kopanec byl chycen policií a poslán na 20 let do vězení. Informuje o tom The Guardian.

Dvanáctiletý kluk toužící se stát padouchem Gru, který se s Wildou Kopancem spikl, se podle dovětku „vrátil k rodině“ a později se „stal otcem tří holčiček“.

V mezinárodní verzi snímku přitom tato dvojice záporných postav na konci společně odjíždí pryč, když Wilda Kopanec zinscenuje svou vlastní smrt, aby unikl pronásledování.

Řada přispěvatelů na sociální síti Weibo úpravy hodnotí posměšně, přičemž někteří uvádějí, že se podobají prezentaci v PowerPointu.

„Jen my potřebujeme zvláštní poučení, aby nás animovaný film náhodou nezkazil,“ napsal ve svém komentáři filmový recenzent DuSir, který má na síti Weibo 14,4 milionu sledujících.

Čína omezuje počet zahraničních filmů, které lze každoročně v domácích kinech promítat. Zásahy cenzorů, ať už jde o změny nebo o vypouštění některých scén, jsou u hollywoodských snímků běžné, podotýká The Guardian.