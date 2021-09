Minisérie Případ Roubal bude prvním projektem Voyo Originál. Sériového vraha si zahraje Hynek Čermák

Ve středu nové minisérie stojí sériový vrah Ivan Roubal (Hynek Čermák), jedna z nejděsivějších a zároveň nejkontroverznějších figur historie českého zločinu.

„Je to typický devadesátkový příběh, ale má přesah i do dnešní doby. Každý den se setkáváme s tím, že se evidentní zlo arogantně obhajuje, až to skoro začínáme považovat za normální a přestáváme vnímat, jak nebezpečné to je,“ přibližuje projekt režisérka Tereza Kopáčová.

Hlavní postavou příběhu je Daniela (Kamila Trnková), koncipientka Roubalova obhájce, advokáta Hynka Pokorného (Jan Čenský). Ta v průběhu procesu s Roubalem řeší velké morální dilema: má se dál angažovat v případu klienta, který se jí hnusí a o jehož vině je jednoznačně přesvědčena? Nebo má naopak porušit profesní zásady, vydat orgánům činným v trestním řízení důkazy usvědčující klienta, a připravit se tak o budoucí kariéru elitní advokátky, k níž díky svým ambicím a inteligenci míří?

Kromě zmíněných herců se ve výrazných rolích objeví David Švehlík (policista Jakub), Dagmar Havlová Veškrnová (státní zástupkyně Markéta Neumann) a Vojtěch Vodochodský (její asistent Roman).

‚True crime‘

Minisérie reaguje na diváckou poptávku po žánru ‚true crime‘, tedy dokumentárních rekonstrukcích nebo hraných dílech natočených na motivy skutečných kriminálních případů. „True crime je z principu vzrušující: jít po reálných stopách a snažit se je proměnit ve fungující televizní tvar. Být si vědoma toho, že téměř za každou postavou je nějaký reálný člověk,“ vysvětluje režisérka Kopáčová.

Natáčelo se v pražských i mimopražských lokacích, které se shodovaly s prostředími, v nichž se předobrazy filmových postav reálně vyskytovaly. Při přípravách a natáčení byl jako odborný poradce přítomen Jan Štoček, bývalý vyšetřovatel legendární pražské mordparty, které se v 90. letech podařilo rozkrýt většinu závažné kriminální činnosti včetně Roubalových vražd.

„Diváci mohou očekávat napětí, zajímavé postavy v podání skvělých herců, poctivou kriminální linku a věrnou atmosféru 90. let,“ lákají na minisérii producenti Evolution Films Pavel Berčík a Ondřej Zima. „Věříme, že téma souboje dobra a zla rezonuje ve společnosti neustále,“ dodávají.

Režisérka Tereza Kopáčová už dříve s Novou spolupracovala na třech filmech z cyklu Soukromé pasti a podílela se i na seriálu Dokonalý svět. Případ Roubal je režisérčiným prvním prvním dobovým projektem.

Minisérie by měla být zároveň prvním projektem pod značkou Voyo Originál. „Ta bude stát především na autentických příbězích se silnými tématy, která rezonovala a stále rezonují společností,“ říká ředitelka programu TV Nova Silvia Majeská.