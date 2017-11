Druhý Krobotův celovečerní film míří do českých kin. Kvarteto už mělo premiéru v říjnu v Chicagu

Když spolu hudebníci hrají skoro každý den, po čase znají jeden druhého lépe než vlastní rodinu. Navíc spolu prožívají dobrodružství, která jsou často nečekaná. A třeba vedou k hledanému štěstí. Stejně jako u čtyř hlavních postav nového českého filmu Kvarteto, který míří ve čtvrtek do kin. Natočil ho Miroslav Krobot. Tři roky po svém celovečerním debutu Díra u Hanušovic. Praha 8:05 30. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protagonisté filmu Kvarteto: zleva herci Jiří Schmitzer, Jaroslav Plesl, Lenka Krobotová, Pavlína Štorková, Barbora Poláková a Zdeněk Julina, režisér Miroslav Krobot a spoluscenárista Lubomír Smékal. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Film Kvarteto, divadelní inscenace Honey, televizní pořad Dabing Street - Miroslav Krobot je teď všude. Sám to ale prý neplánoval.

„Mám takový pocit, ale je to opravdu jen náhoda a není to žádná vlna, protože premiéra filmu měla být úplně jindy. My jsme ho točili téměř před rokem a půl. Z nějakých důvodů, produkčních nebo distributorských, se to uskutečnilo až teď,“ řekl Radiožurnálu Krobot.

Obsazení hlavních rolí předcházel důkladný casting. Ten byl náročný, díky němu ale mohl Miroslav Krobot najít ty správné herce. „Zkoušely se opravdu konkrétní dialogy ze scénáře, což se běžně nedělá. Jeden herec absolvoval tentýž dialog se čtyřmi herečkami a obráceně,“ vysvětlil Krobot.

Hodiny příprav

Čas zabraly i čtené zkoušky a přípravy natáčení. „Myslím, že proto vůbec Dejvické divadlo a proto věci, které dělá pan Krobot, které vznikají, jsou tak kvalitní a tak dobré, protože za nimi je čas, možnost to prozkoumat, nějak si na to přijít,“ říká Barbora Poláková.

Právě důslednost je podle herečky cestou k úspěchu. „Měli jsme nějaké tři nebo dvě čtené zkoušky, kde jsme to tam pomalinku všechno rozebírali, a potom před každou scénou jsme měli ještě zkoušky přímo na place, v tom místě. A vlastně jsme měli ještě tři zkoušky úplně bez kamer před začátkem natáčení, kdy jsme těžké scény projížděli, jenom abychom se sžili s bytem,“ popsala Poláková.

Pečlivost si pochvaloval i herecký kolega Jaroslav Plesl. Podle něj měl Miroslav Krobot v hlavě kompletní film sestavený dlouho před natáčením.

„Pečlivost přípravy na place, během zkoušek, vůbec už nebudu mluvit o přípravách hudebních, si myslím, že se v tom odrazila, protože scénáře Miroslava Krobota, nejenom ty scénáře, ale potom i divadelní představení a třeba i filmy, vnímám je jako, že to jsou věci, které mají určitý druh stylizace a texty, které tam jsou, dialogy, jsou promyšlené do takového detailu, že tam vůbec nemáte možnost nějak improvizovat, protože to by byla chyba,“ řekl Plesl, který ve filmu hraje hlavní roli extrovertního vtipálka Tomáše.

Premiéra

Herci Plesl i Poláková museli rok cvičit na hudební nástroje, aby jejich role v Kvartetu vypadaly věrohodně.

V Kvartetu si dále zahrají Zdeněk Julina a Lukáš Melník. Už podruhé zasadil Miroslav Krobot děj filmu do Olomouckého kraje. Tentokrát do samotného krajského města.

Film Kvarteto už si svou světovou premiéru odbyl na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu v polovině října. Ve čtvrtek zamíří i do českých kin.