Mission: Cannes, díl 4. Aňa Geislerová ve filmu Karavan hledá nový začátek

Aňa Geislerová během fotografování filmu Karavana v soutěži v kategorii Un Certain Regard na 78. ročníku filmového festivalu v Cannes 22. května 2025 | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters



Český film se ve čtvrtek po třech desítkách let vrátil do oficiálního soutěžního programu festivalu v Cannes, a to filmem Karavan. Aňa Geislerová v něm velmi přesvědčivě ztvárnila matku syna na autistickém spektru během neplánované cesty na jih Itálie.