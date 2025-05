Mission: Cannes, díl třetí. Scarlett Johanssonová a návody na to jak se (ne)rozejít

Americká herečka Scarlett Johanssonová, jedna z největších hvězd současného Hollywoodu, debutuje jako režisérka. Natočila snímek Eleanor Veliká (Eleanor The Great), který vypráví o 94leté americké důchodkyni, která začne předstírat, že patří mezi přeživší holocaustu. Film měl světovou premiéru na právě probíhajícím festivalu v Cannes a Johanssonová publiku před projekcí řekla, že film je jejím splněným snem. Od zpravodaje z místa Cannes 20:50 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní roli ve filmu Eleanor Veliká svěřila Johanssonová June Squibbové | Foto: Stephane Mahe | Zdroj: Reuters

Eleanor je vitální, sebevědomá a sarkastická 94letá vdova. Žila řadu let se svou nejlepší přítelkyní Bessie, která skutečně přežila Osvětim. Po Bessiině smrti se Eleanor přestěhuje se do New Yorku ke své dceři, se kterou nemá právě nejlepší vztahy.

Namísto do pěveckého kroužku Eleanor náhodou vkročí mezi členky a členy podpůrné skupiny přeživších holocaustu. Vypráví jim Bessiin příběh, jako by byl její vlastní. Všechny dojme a dostane se mu další publicity, takže nevyhnutelně musí dojít k odhalení.

Scénář napsala zatím nepříliš známá Tory Kamenová. Hlavní roli Johanssonová svěřila June Squibbové, kterou si publikum může pamatovat například z dramatu Nebraska. Sama Johanssonová, hvězda Avengers, Woodyho Allena, Wese Andersona, Spika Jonzeho, ale i Jonathana Glazera, se ve filmu neobjeví.

Snímek je solidně režírovaným i nasnímaným mainstreamovým počinem, jakým dává prostor festival Sundance nebo i Cannes. Značně sentimentální pojetí zdůrazňuje samotu a zármutek jako hlavní témata a potřebu autentického přátelství.

Právě takové pouto (s Bessie) Eleanor vedlo k tomu, že se veřejně prezentovala svůj falešný obraz. Druhé přátelství (s mladou studentkou, která přišla o matku) je zase výsledkem její nové role. Patos sentimentálních momentů podtrhují proslovy v synagoze nebo v televizi.

Jak se (ne)rozejít

Romantická komedie Splitsville režiséra Michaela Angela Covina vypráví o (ne)upřímnosti ve vztazích, která vede k mnoha eskapádám dvou hlavních hrdinů, Paula a Careyho. Nenáročná komedie o jednom nepovedeném rozchodu a ještě méně povedeném pokusu o otevřený vztah zaujme svými svižnými dialogy, neotřelým humorem a taky výraznou kaskadérskou akcí.

Základní tvůrčí tým scenáristů a herců Michaela Angela Covina a Kyla Marvina navázal na svoji komedii Výstup (The Climb) a obohatil herecký ansámbl o Dakotu Johnsonovou a Adrianu Arjonuovou v roli partnerek.

Populární americký snímek ale překvapivě zastínil ve stejné, nesoutěžní, sekci Cannes Premiere, Islanďan Hlynur Pálmason. Ten na Azurovém pobřeží představil snad nejsvěžejší rozchodové drama, jaké kinematografie zná.

Film Láska, která přetrvá (The Love That Remains) působí jako nápaditá, chvílemi dokonce satirická rodinná hra. Ve filmu se objeví před kamerou Pálmasonovi blízcí včetně všech jeho tří dětí.

Film se absolutně odlišuje od Pálmasonovy předcházející Zapomenuté země, což byl vícevrstevnatý historický snímek o putování přes Island, vážný až temný, uvedený také v českých kinech.

Láska, která přetrvá, se jí nepodobá, ale zároveň jasně navazuje na to, co Pálmason natočil dříve a jak jsou jeho filmy zakořeněné ve struktuře přírodnin a v krajině, ve vizuálním umění i rodinných tématech.

Formálně velmi heterogenní film využívá záběry vzniklé v průběhu zhruba pěti let. Některé jsou důvtipně trikově manipulované nebo časosběrné, jiné obstojí jako samostatné vizuální vstupy. Pálmason nastiňuje rodinnou idylu života mimo město, ke které by mnozí diváci nebo divačky rádi směřovali, i bolesti, které v sobě držíme.

Milá BDSM gay romance

Jedním z nejrozkošnějších filmů letošního festivalu v Cannes je překvapivě také britský Pillion, což je velice milá BDSM gay romance.

Debutující režisér Harry Lighton vypráví o setkání drsného a tajemného motorkáře, kterého hraje sošný Alexander Skarsgård, známý ze Seveřana nebo seriálu Sedmilhářky, a nesmělého Colina (Harry Melling), který se rozvine v plnohodnotný sadomasochistický vztah, i když snad na začátku může působit kuriózně.

Zatímco Colinova maminka nerozumí tomu, že se její syn rád nechává ponižovat, jeho cesta skrze nerovnovážný vztah vede k osobnímu osvobození, a to nejenom tělesnému. Snímek těží z peprnosti některých scén například během víkendů motorkářského BDSM gangu, ale zároveň je zcela fér a empatický vůči sexuálním minoritám a individuálním potřebám.

Pillion je obsazený příliš starými herci na to, aby šlo o příběh dospívání, ale jinak je formálně zvládnutou podívanou, která často vykouzlí úsměv na tváři a předkládá obecně srozumitelný příběh a vyzývá k pochopení.