Další Mission: Impossible míří do kin. Cruise v něm skočí na motorce z norského útesu

Sedmé pokračování s názvem Mission: Impossible Odplata diváky vtáhne i do minulosti agenta Ethana Hunta. Dvouapůlhodinový snímek v režii Christophera McQuarrie přinese zpět i známé postavy jako Luthera Stickella nebo Ilsu Faustovou.

Hlavní představitel Ethana Hunta Tom Cruise čelil několika hrozbám i mimo kameru. Během natáčení se musel vypořádat hlavně s pandemií covidu-19, která vznik filmu nejméně pětkrát zastavila. Štáb totiž nedodržoval některá opatření a reakce Cruise, který jejich dodržení od kolegů vyžadoval, se často řešila i na sociálních sítích.

Misi, kterou ovšem Tom Cruise se svým štábem nezvládnul, bylo natáčení ve Špicberkách. Podle tamějších úřadů by letecké scény, které se na norském území měly natáčet, rušily lední medvědy. Ti se právě v tu dobu, kdy měl nad Špicberkami vyskakovat Tom Cruise z vrtulníku, probouzeli ze zimního spánku.

Mission: Impossible Odplata divákům opět slibuje několik kaskadérských triků. Hlavní herec Tom Cruise ve filmu už skákal z letadla nebo přeskočil z jedné budovy na druhou. K žádnému záběru nikdy nevyužil dubléra, a to ani v sedmém pokračování. Tentokrát jednašedesátiletý Cruise skočil s motorkou z norského útesu.

Na videu, které zveřejnila společnost Paramount Pictures, sám herec říká, že se na kaskadérský trik připravoval pár let dopředu. Absolvoval trénink motokrosu, létal vzduchem a skákal padákem. Na natáčení se pak s motorkou do propasti vrhnul několikrát, aby byl záběr co nejlepší.

Pokračování série Mission: Imposible patří mezi nejočekávanější filmy roku.