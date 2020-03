Moderní pohádka o Popelce pro dospělé slaví. Před 30 lety měl premiéru film Pretty Woman

Původně se měl jmenovat 3000 dolarů, příběh neměl být tak komediální a nemělo jít o žádnou velkou romantiku. Nakonec ale bylo všechno jinak. Film Pretty Woman se stal synonymem milostné romance. Světovou premiéru měl přesně před 30 lety. 16:05 23. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Film Pretty Woman slaví 30 let od premiéry. | Zdroj: Paramount / Touchstone Pictures

„Máš dost peněz?“ Zeptal se v roce 1964 své manželky zpěvák Roy Orbison. Odpověděla mu, že krásná žena peníze nepotřebuje. Když se vrátila z nákupu, píseň Pretty Woman byla hotová.

Právě tato nahrávka se o čtvrt století později stala nedílnou součástí příběhu o bohatém podnikateli, který se zamiluje do prostitutky. Uzavřou spolu smlouvu, ve které se Vivian zavazuje, že bude za peníze podnikateli dělat doprovod. A tak začíná jejich první společný týden, ve kterém se oba musí od toho druhého něco naučit.

Šarmantního podnikatele Edwarda si zahrál Richard Gere. Film Pretty Woman přijel před pěti lety uvést na filmový festival do Karlových Varů. Do letního kina přišlo téměř 7 tisíc diváků.

„Většina vzpomínek se týká toho, jak krásná zkušenost to byla. Byl to takový malý film, my jsme nic velkého nečekali. Všichni jsme se měli rádi. S Julií jsme si byli hodně blízko, vůbec jsme netušili, že tento film osloví tolik lidí,“ prohlásil Gere před zaplněným karlovarským letním kinem.

Richard Gere uvedl v karlovarském letním kině projekci Pretty Woman | Zdroj: ČTK

Aby se Julia Roberts vžila do role prostituky, tak se během natáčení dokonce s některými sešla. Odešla z natáčecího placu a šla s nimi na kávu. V té době jí bylo 22 let a právě film Pretty Woman ji dostal mezi uznávané herečky. Výběr hlavní role vedla castingová odbornice Diane Crittendennová.

„S Julií to byla legrační záležitost. Chodila tehdy s hercem Liamem Neesonem, se kterým jsme se přátelili. Byl do ní tak zamilovaný, že mě prosil o radu. Vždycky pro mě bylo důležité, abych s dotyčným byla schopná navázat kontakt, společnou řeč. Rychle se ukáže, jestli je to člověk se skutečným zápalem pro film nebo osoba posedlá sama sebou,“ vzpomíná Crittendennová v rozhovoru pro Český rozhlas.

PRETTY WOMAN Romantická komedie

USA, 1990, 119 min

Režie: Gary Marshall

Hrají: Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander Ocenění: Zlatý glóbus za nejlepší hlavní roli v komediálním filmu pro Julii Roberts

3000 dolarů

Původní scénář k snímku vyprávěl trochu odlišný příběh a měl i jiné jméno - 3000 dolarů. Prostituka Vivian sice měla potkat charismatického milionáře, příběh ale neměl být tak komediální a žádná velká romance hlavní dvojici souzena nebyla.

Role měli ztvárnit Michell Pfeiffer a Al Pacino. Vivian by dostala zaplaceno za své služby a s milionářem Edwardem by se rozloučila slovy: „Nenávidím tě.“ Práva k filmu nakonec koupila společnost Disney, režii převzal Garry Marshall a z filmu se stal trhák. Jen v prvním roce promítání vydělal v přepočtu víc než dvanáct milionů korun.

Film Pretty Woman přispěl do pop-kultury spoustou věcí. Jako by se roztrhnul pytel s romantickými komediemi. Zazářily v nich kromě Roberts třeba Meg Ryan nebo Sandra Bullock.