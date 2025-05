Mohla jsem stárnout s Kate Winslet. Titanic slyším nerada, můj výkon byl jalový, míní herečka Ježková

Držitelka ocenění za audioknihu roku se dabingu věnuje už jen zřídka, její hlas ale provází české verze filmů s Amandou Seyfried, Anne Hathaway nebo Kate Winslet. V rozhovoru vzpomíná i na dabování Titanicu. „Myslím, že můj výkon byl takový jalový. Ale asi se to zalíbilo, díky tomu mě dávali ji dabovat dál a mohla jsem s ní stárnout, přes Mildred Pierce nebo Předčítače,“ jmenuje některé ze svých rolí Jitka Ježková. Jak se připravuje na načítání? Praha 18:14 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herečka Jitka Ježková | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Knihy Jenifer McMahon – Zimní lidé, Pozvaní a Tajemství pramenů – to jsou knihy, které asi člověka naučí dávat si dobrý pozor na to, co si člověk přeje. Jsou to poměrně strašidelné příběhy. K tomu můžu přidat ještě další vaše mistrovské kousky. Jak se hledá hrůza v hlase? Jde vám to teda dobře.

Já nad tím tolik nepřemýšlím. Když je špatná knížka nebo špatný překlad, musíte na tom víc zamakat. Když je to dobře napsané a dobře přeložené, tak prostě čtu – ale když vám to budu prozrazovat, zaprvé budu znít hrozně povrchně a za druhé to posluchačům možná zničím.

Je fakt, že si to nijak extrémně nepřipravuji, protože chci, aby tam byl pel hrůzy nebo napětí neznáma. Ale nemám žádnou metodu, to je hrozné.

Bojíte se? Jste strašpytel?

Jsem. Natočila jsem jeden horor, který bohužel asi nikdy nespatří světlo světa, s Míšou Dlouhým jsme ho natočili v roce 2014. Když mi tu roli nabídli a četla jsem scénář, bála jsem se jít vyčurat – a to jsem byla doma, kdy v ložnici spal můj muž a v pokojíčku moje dcera. A já jsem se stejně bála jít z kuchyně, kde jsem tenkrát kouřila u otevřeného okna a bála se jít na záchod.

Proměny herečky

Kolik procent vaší práce teď dělá dabing?

Strašně maličko, dabuji třeba jednou za měsíc. Myslím si, že je to tak, že si mě někdo vyžádá pro konkrétní herečku, kterou už jsem dělala, a objednavatel by si to přál zachovat – což je pro mě štěstí, protože jsem dělávala moc dobré herečky.

Kate Winslet...

Amandu Seyfried, Kate Winslet, Rachel McAdams, Anne Hathaway. A ony si vybírají tak dobré projekty, že je potom radost na tom pracovat.

Já jsem vás neslyšela v Titaniku.

To jste o nic nepřišla.

Počkejte, ale slyšela jsem vás jako Kate Winslet v seriálu Režim a to je paráda.

To je bomba. A vy jste si to fakt pustila se mnou? To jste hodná.

Řekněte mi, Titanik z roku 1997, když říkáte, že jsem o nic nepřišla, tak Kate Winslet...

Já jsem byla taková jalová. Její výkon, na to, že byla mladičká, byl hrozně zralý. Já si myslím, že můj výkon byl jalový. Ale asi se to zalíbilo, díky tomu mě dávali ji dabovat dál a mohla jsem s ní stárnout, přes Mildred Pierce a Předčítače, až třeba právě Režim. Nebo teď poslední film, co jsem dělala, Lee, o té slavné fotografce.

Ona je úžasná herečka a teď už se zas tolik za svoje výkony nestydím. Ale v Titaniku nevím, no. Nerada to poslouchám, přijde mi to takové jalové.

Ještě se vracím ke Kate Winslet. Máte ji jako herečku nakoukanou tak moc, že znáte její herecký rejstřík, anebo vás pořád něčím překvapuje?

Ona je geniální, ale také je jenom člověk a jako každá herečka používá nějaké svoje prostředky, které, ať chce nebo ne, prolezou všude.

To mi musíte vysvětlit.

Protože jste to vždycky vy! Já třeba osobně jsem nikdy nedostala takovou příležitost, abych se úplně proměnila, proto ve svém hereckém projevu vidím sebe mnohem víc. Ona dostává takové příležitosti, že je pokaždé jiná. Ale když už sedíte ve studiu a mluvíte s ní, tak ji tam vždy prohlédnete. Prostoupí tím, je to pořád Kate Winslet.

Čím se Jitka Ježková snažila přiblížit hlasu dabérské ikony Valerie Zawadské? A jak vzpomíná na noční směny v rádiu? Poslechněte si celý rozhovor.