Expřítel na ni zaútočil kyselinou. ‚Dobré už to nikdy nebude,‘ říká protagonistka nového filmu

„Vůbec jsem si nechtěla připustit, že bych mohla umřít. Ale někdy jsem si pak říkala, že by to možná bylo lepší," vypráví Martina, která ve svých 25 letech přežila útok kyselinou. Na to, jak se dá znovu najít síla, když život, jak ho znáte, ze dne na den skončí, odpovídá v novém dokumentárním snímku novinářky Jarmily Štukové. Dostal název Moje nová tvář. Plzeň 8:42 27. října 2023

Počkal si, až nastoupí do auta, pak otevřel dveře u řidiče a chrstl jí do obličeje 33procentní roztok kyseliny sírové. „Bylo to, jako by mě někdo polil horkým čajem,“ popisuje Martina Izingová událost z listopadu 2013, kdy ji před domem přepadl její bývalý přítel.

Přežila jen díky náhodě, dobré zdravotní kondici a rychlé odborné pomoci. Žíravina ji připravila o zrak a zanechala jizvy na její tváři a končetinách. Vedle toho jí také vážně poškodila celé zažívací ústrojí. Hodně kyseliny se jí totiž podařilo polknout.

„Netuším, jak vypadám. Někdy z toho mám hrůzu – ruka to dost zkresluje,“ svěřuje se v jednom ze svých průběžných deníkových záznamů. V temnějších chvilkách ztrácí naději: „Dobré už to nikdy nebude. Jsem napůl zrůda.“

Martina, hlavní hrdinka dokumentárního portrétu Moje nová tvář | Zdroj: 2media

Snímek Jarmily Štukové vznikal devět let. Zblízka sleduje nejhlubší pády i největší pokroky, které následovaly poté, co si Martina prošla něčím zdánlivě nepřekonatelným.

„Kyselinové útoky páchané na ženách jsme točili už před mnoha lety v Indii. Téma znetvořených žen, které se vzepřely systému a dosáhly i změny míry trestu za tak otřesný čin, ve mně rezonovalo ještě dlouho poté,“ vysvětluje Štuková, pro kterou je Moje nová tvář celovečerním debutem.

„Pátrala jsem, zda i u nás máme podobné případy, a tak jsem potkala Martinu. Už při první schůzce jsem věděla, že její příběh chci sledovat kamerou,“ přibližuje.

Sama Martina doufá, že to bude pro diváky především příběh naděje. „Naděje, že i když jste na dně, neznamená to konec,“ dodává dnes jedna z hlavních představitelek platformy Burn Fighters, která pomáhá lidem s popáleninami.

Snímek Moje nová tvář uvede festival Ji.hlava v soutěžní sekci Česká radost. Od 26. října ho hrají také česká kina.

Martinin expřítel byl obžalován z pokusu o vraždu. V současné době si odpykává výjimečný trest v délce 23 let vězení. K činu se nikdy nepřiznal.