Moje slunce Mad. Český film se po 28 letech dostal do hlavní soutěže na festivalu v Annecy

Trvalo to 28 let, než se český film dostal do hlavní soutěže na největším a nejprestižnějším festivalu animovaných filmů ve francouzském Annecy. Podařilo se to snímku Moje slunce Mad od Michaely Pavlátové, informoval ve čtvrtek mluvčí Státního fondu kinematografie Jiří Vaněk. Na festivalu se v jiných sekcích představí i další dva české snímky, a to Myši patří do nebe a Sestry.

Praha/Annecy 21:12 20. května 2021