Moloch: Thriller, který se dívá pravdě do očí

Atentát na prezidenta, tajné služby, hackerka a investigativní novinář. To není děj nového amerického thrilleru, ale česko-slovensko-ukrajinské minisérie Moloch. Na platformě CANAL+ mohli zatím diváci vidět dva díly z celkových tří. Poslední bude mít premiéru 10. června.

Scénář Štefana Titky je plný odkazů na minulou i současnou politickou situaci v Evropě, pracuje s tématem výbuchů ve Vrběticích, válkou na Ukrajině nebo činností portálu Bellingcat.

Debata jako noční můra

Seriál začíná v době krátce před prezidentskými volbami. Česká hlava státu Viktor Toman – v podání Miroslava Donutila – znovu kandiduje, chystá se finální debata. Během přímého přenosu někdo ale na úřadujícího prezidenta spáchá atentát, respektive se ho pokusí otrávit. Tím se roztáčí spirála násilí a vyšetřování, která vede až na válčící Ukrajinu.

Ústřední postavou je tak investigativní novinář Martin Braun, přesvědčivě ho hraje Jan Révai – a to i díky tomu, že konzultantem seriálu byl Ondřej Kundra z magazínu Respekt. Herec prozradil, že díky tomu se o této nelehké práci dozvěděl víc a lidé, kteří dělají investigativu, si filmu o to víc cení.

„Po tom, co mi Ondřej (Kundra) vyprávěl, kde a jak shání informace, jak často musí mlžit, přestrojovat se… Říkal jsem si – ty jo, vždyť to je neuvěřitelný riziko,“ popisuje Révai.

„Ptal jsem se ho: ‚Jak to zvládáš?‘ A on na to: ‚Já bez toho neusnu. Musím najít pravdu. To je motor, co nemá každý.‘ A v tu chvíli mi došlo, že tu postavu nemůžu hrát jen jako frajera, ale jako někoho posedlého hledáním pravdy,“ doplnil.

Parťačkou jeho postavy je skvělá polská herečka Eliza Rycembel. Ta se mimo jiné proslavila filmem Corpus Christi, který byl před pěti lety nominovaný na Oscara.

Tentokrát hraje online vyšetřovatelku Julii. Relativně novou tváří je také Andrea Mohylová, kterou diváci znají z české sci-fi Bod obnovy nebo Martina Jindrová či Beáta Kaňoková.

Známými tvářemi jsou pak Klára Issová, Ivana Andrlová – jako první dáma nebo Vladimír Kratina jako Braun starší.

Mrazivé zrcadlo dneška

Základ scénáře vznikl před několika lety, kdy scénárista Štefan Titka společně s producentem Molocha Vratislav Šrajerem přemýšleli o tom, co by se dělo, kdyby někdo spáchal atentát na českého prezidenta.

Námět pak schovali do šuplíku. Podle Titky ho vyndali ve chvíli, kdy zavolali z CANALU+ a zeptali se, jestli náhodou nemají nápad na politický thriller.

„Nemohli jsme říct, že nic nemáme. Tak jsme se vrátili k té základní situaci, kterou jsme kdysi vymysleli, a rozvinuli ji. Výsledkem je Moloch. Co to vlastně znamená? To je právě zajímavé – já sám tu definici nedokážu přesně uchopit,“ říká Titka.

„Původně to byl starověký pohanský bůh, kterému se obětovaly děti, myslím, že i zaživa, třeba upalováním. Mě na tom slovu fascinuje právě ta neurčitost. Moloch je pro mě něco zlověstného, co člověka obklopuje, převyšuje, ohrožuje. Je to monstrum? Je to věc? Je to systém?“ ptá se.

Šrajer, Titka a režisér Lukáš Hanulák jsou už známé trio. Mají za sebou několik kriminálek pro televizi Nova, potažmo službu Voyo – Specialisty, Záhadné případy nebo Dámu a krále.

Sirény a štáb z Černobylu

Natáčelo se tedy nejen v Česku, ale také na Slovensku a na Ukrajině. Konkrétně v Kyjevě, ale i dalších lokalitách, které jsou blízko válečné zóny.

Na Ukrajinu samozřejmě odjížděli s určitými obavami. Natáčelo se na dvou místech, kam dopadly rakety a filmaři vlastně rekonstruovali nedávné dění. Takže to bylo podle nich až surreálné, říká Lukáš Hanulák.

„Tato zkušenost je skutečně nepřenosná, protože přicházíte mezi lidi, kteří jsou ve válce, jsou vděční, že tam jste, protože jim přinášíte práci, a zároveň jsou odhodláni se nevzdat, i kdyby se měli všichni jako jeden muž chopit zbraní. Kromě toho, že to pro nás bylo velmi autentické a inspirativní, to pro nás bylo i existenční, protože sirény jsou každodenní součástí života,“ popisuje Hanulák.

„Natáčeli jsme s kompletně ukrajinským štábem, zkušeným štábem, který dělal filmy jako Pan Jones od Agnieszky Holland o ukrajinském hladomoru nebo slavnou minisérii Černobyl. Jsou špičkoví, ale kvůli válce je většina ukrajinské produkce zastavená nebo velmi omezená. Doufám, že se tam s dalšími projekty vrátíme, protože ti lidé tam za to stojí,“ uzavírá.

Vizuál USA, evropské téma

Na vizuální stránce se podílelo losangeleské studio Stockholm Design, které pracovalo i na seriálech Jack Ryan nebo Reacher. Moloch tak spojuje autentickou evropskou zkušenost s napínavým thrillerovým vizuálem západních produkcí.

Z natáčení minisérie Moloch | Foto: Richard Hodonický | Zdroj: Canal+