Příběh falešného resortu v Súdánu provozovaného Mosadem se dočkal filmového zpracování

V osmdesátých letech se turisté ze západní Evropy vydávali potápět k Rudému moři mimo jiné do letoviska Arús v Súdánu. Nemohli přitom tušit, že si užívají dovolenou v zařízení izraelské tajné služby Mosad. Na potápěčské centrum je lákaly mnohé západní cestovní kanceláře. Byl to přitom krycí objekt pro jednu z nejzajímavějších izraelských zpravodajských operací. Teď přichází do distribuce filmové zpracování.

Americký snímek The Red Sea Diving Resort, volně přeloženo jako Potápěčské centrum u Rudého moře režíroval izraelský režisér Gideon Raff. Izraelské noviny i publikum snímek přesto občas označují za až příliš ‚Hollywoodský‘.

Nezachycuje podle některých atmosféru nebo záměr celé akce, o které pojednává. Nicméně je to poprvé, kdy se tato zápletka dostává mezi veřejnost a popularizuje se. Mosad totiž dlouho držel informace pod pokličkou a až před 12 lety jeden z účastníků operace, Gat Schimron, vydal knihu s názvem „Přiveďte mi etiopské židy“ a tam poprvé popisuje podrobnosti operace - alespoň to, co mu Mosad dovolil.

Celá operace, která se jmenovala ‚Bratři‘, měla za cíl záchranu etiopských židů. V Etiopii v druhé polovině 70. let byla občanská válka a hladomor a tamní černí židé trpěli stejně jako ostatní.

Mosad se zasadil o to, aby židé z Etiopie utíkali do súdánských humanitárních táborů. Tam ovšem panovaly strašné podmínky, a tak izraelská vláda rozhodla, že se je ze Súdánu pokusí dostat do Izraele.

Ale vztahy mezi Izraelem a Súdánem tehdy rozhodně nebyly dobré. Súdánu tehdy vládl islamistický prezident Gaafar Nimeiri. Proto se musela vymyslet nějaká krycí operace. A tak vzniklo falešné potápěčské centrum. Agenti Mosadu tam byli normálními instruktory potápění a zároveň, když nebyla zrovna sezona, jezdili po táborech v Súdánu a z nich odváželi etiopské židy, které potom tajně na lodích převáželi do Izraele.