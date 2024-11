Mucha: Díky Variacím jsme do Varů dostali hity, které jsme v hlavní festivalové sezoně nemohli promítat

V Karlových Varech začínají Variace, společný projekt Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a České filharmonie. Cílem akce bylo založit novou tradici a přinést do lázeňského města mimo klasickou festivalovou sezonu novou energii. O tom, jak se projektu daří, si se Zitou Senkovou povídal výkonný ředitel KVIFF a filmový producent Kryštof Mucha. Karlovy Vary 13:17 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filmový program Variací se letos nově přesouvá do Císařských lázní, které prošly zásadní revitalizací | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Letos se v Karlových Varech koná již čtvrtý ročník Variací. „Těší mě, že se projekt setkává se stále větším zájmem hostů. Program je koncipovaný tak, aby byl dostupný nejen pozvaným, ale i běžným návštěvníkům, kteří si můžou koupit lístky na všechno. Zároveň děláme i koncerty, které jsou volně přístupné pro veřejnost, jak v budově bývalé spořitelny, tak tradičně na Vřídelní kolonádě,“ říká v pořadu Jak to vidí... výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Kryštof Mucha.

Hudba i film

Česká filharmonie zákonitě v Roce české hudby nabídne výlučně český program, se kterým pak odlétá do slavné newyorské Carnegie Hall. „Možnost ukázat v Karlových Varech věci, se kterými jedeme do New Yorku, nám přišla fantastická. Zároveň jsme ale věděli, že kompletní filharmonický sbor se nám nevejde ani do Císařských lázní, ani do divadla. Jediná možná varianta byl Hotel Thermal, který ale samozřejmě vyžaduje spoustu úprav, protože sál pro kino má úplně opačnou akustiku než sál pro filharmonii. Pro nás je to velká výzva. Na druhé straně věříme, že to může být další směr, kterým se bude moct ubírat Hotel Thermal, když tady nebudou zrovna filmové projekce.“

Filmový program Variací se letos nově přesouvá do Císařských lázní, které prošly zásadní revitalizací. Nový multifunkční sál je z pohledu akustiky a variability nejmodernějším sálem tohoto druhu v Česku a jako takový se nově těší i z České ceny za architekturu.

„Moc se na to těším. Zrekonstruované Císařské lázně jsou naprostým unikátem a zároveň velmi klíčovou budovou pro Karlovy Vary. My prostor využíváme pro všechny diskuse našeho industry průmyslu, jeho multifunkčnost ale byla dána od začátku i pro filmový festival. Jsem moc rád, že architekt Hájek, rodák z Karlových Varů, mohl svůj mimořádný projekt realizovat a že za něj dostal cenu. A pokud se potvrdí očekávání, rádi bychom kino využívali i během festivalu pravidelně,“ oceňuje Mucha.

Hity světových přehlídek

V rámci Variací se v Císařských lázních budou promítat tři nové snímky. Publikum uvidí poetický snímek Ptáče o předčasném dospívání britské režisérky Andrey Arnold, který byl velkým hitem letošního festivalu v Cannes.

Dále vítězný film z Benátek Pedra Almodóvara Vedlejší pokoj, který je jeho vůbec prvním anglicky mluveným snímkem. A do třetice hit letošního festivalu Sundance – komediální road movie americké provenience A Real Pain herce, režiséra a autora scénáře Jesse Eisenberga.

„A to je právě to, co všechny filmy spojuje. Díky Variacím jsme získali možnost ukázat věci, které jsme z důvodu distribučních plánů, stáří snímků nebo nebo kvůli oskarové sezoně nemohli hrát v Karlových Varech během filmového festivalu. Teď máme šanci ukázat je publiku na podzim. Jsme velmi šťastní, že jsme takovouto pestrou nabídku získali...,“ dodává Kryštof Mucha.