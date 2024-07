Myslela jsem si, že to bude hrozně jednoduché, popisuje Remundová natáčení filmu Janžurka

Říká jí Ivuška. Režisérka Theodora Remundová natočila film o své mamince Ivě Janžurové, do kin půjde 26. září s názvem Janžurka. Jak se pro natáčení filmu rozhodla? A jaké je bydlet s maminkou v jednom domě? Karlovy Vary 0:10 2. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Dlouho jsem se tomu bránila, nikdy jsem o ní nechtěla točit dokument. Říkala jsem si, že nechci jaksi využívat té její popularity a budovat se na tom svoji kariéru," říká Theodora Remundová | Foto: Milan Vobecký | Zdroj: Český rozhlas

Kdy vás napadlo, že by bylo dobré natočit něco o mamince?

Dlouho jsem se tomu bránila, nikdy jsem o ní nechtěla točit dokument. Říkala jsem si, že nechci jaksi využívat té její popularity a budovat se na tom svoji kariéru. Takže jsem vždycky dokumenty začala úplně o něčem jiném.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nechtěla jsem zneužívat popularity Ivušky a budovat si na tom svoji kariéru, vysvětluje Theodora Remundová, proč o své matce původně nechtěla točit

Ale pak jsem se jí rozhodla točit, protože měla výročí. Nebudu říkat jaké. Řekla jsem si, že to je trapné, že když je to moje profese, měla bych do toho jít. Myslela jsem si, že to bude hrozně jednoduché, jako že všichni za to budou rádi. A to se pak ukázalo, že tak úplně není a že těm lidem hlavně vadí, že jsme příbuzné.

Byl to takový paradox – protože jsem její dcera, tak jsem se tomu vyhýbala. A když už jsem se do toho rozhodla jít, zjistila jsem, že je to objektivní překážka, že jsem její dcera. Někteří lidé to vnímali tak, že nemám odstup. Jako že ji budu nějak adorovat...

Vy už jste na ty premiéry zvyklá, ne? Takto prezentovat film před lidmi...

Jsem na to vlastně zvyklá nezvyklá, protože premiéry nemám zas tak často – dokumenty člověk vždycky dělá dlouho. Buď jsou distribuční, dělá je dlouho, a když jsou televizní, tak okolo nich není tenhle cirkus. Tentokrát jsem to s tou garderóbou ale vůbec nezvládla.

Jaké trable měla letos Theodora Remundová s oblečením před premiérou? A co ve filmu symbolizuje želva? Poslechněte si celý rozhovor!