Na Berlinale se představí loutkový film Pohádky po babičce. Podíleli se na něm režiséři ze čtyřech zemí

Animovaný film Pohádky po babičce byl vybrán do soutěže Generation Kplus na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně, který se bude konat v únoru. Námětem snímku byla dětská kniha Arnošta Goldflama. „Byla to kniha, kterou jsem četl svým dětem, když byly malé. Zaujala nás svým odvážným přístupem, humorem a zkoumáním témat, jako je pocit nechtěnosti a každodenní zázraky, které vidí jen ten, kdo se pozorně dívá," uvedl producent Martin Vandas. Berlín 18:33 16. ledna 2025 Film Pohádky po babičce vypráví o třech sourozencích, kteří přijíždějí na návštěvu k nedávno ovdovělému dědečkovi | Foto: Maurfilm / Artichoke / ZVVIKS / Vivement Lundi!

Snímek vznikl na námět knihy Arnošta Goldflama O nepotřebných věcech a lidech. „Je to vůbec můj první animovaný film podle mé knížky. O to víc mě těší, že je mi loutka Dědečka tak podobná a hraje jako já... Je to zvláštní a zároveň kouzelné vidět sám sebe ve formě malé loutky, ale přesto v ní poznávat tolik ze sebe,“ vysvětluje Arnošt Goldflam.

Film vypráví o třech sourozencích, kteří přijíždějí na návštěvu k nedávno ovdovělému dědečkovi.

„Před usnutím se Zuzanka rozhodne pro sourozence vyčarovat z babiččina slamáku pohádky z vybraných slov. Přesně tak, jak je uměla vyprávět jejich milovaná babička. Vydávají se tak na kouzelnou cestu, která ukazuje, jak jim může vyprávění pomoci zvládat životní výzvy a nalézt útěchu i přenést naději ze světa fantazie i do vlastního života,“ zní upoutávka filmu od jeho tvůrců.

Na snímku spolupracovali čtyři režiséři ze čtyř různých zemí: David Súkup z České republiky, Patrik Pašš se Slovenska, Leon Vidmar ze Slovinska a Jean-Claude Rozec z Francie.

„Ke zpracování filmu jsem si vybral na první pohled smutnou část celého příběhu, hlavně kvůli dvěma silným momentům, které se v něm až magicky prolínají. Na jedné straně je tu smutný okamžik nehody rodičů, který je záhy vykoupen proměnou nepotřebné a odložené kočky v kouzelnou tetu Nebu. Tento zázrak posouvá celý příběh do pohádkové roviny a ukazuje, že občas musí přijít špatné věci, aby ty dobré mohly zvítězit,“ uvádí režisér David Súkup.

Desetiletá spolupráce

Výtvarné zpracování bylo z velké části realizováno v českém studiu Maurfilm, zatímco produkce probíhala v mezinárodní spolupráci se slovenským studiem Artichoke, slovinským ZVVIKS a francouzským Vivement Lundi!.

„Byla to fantastická a přátelská spolupráce, která trvala neuvěřitelných deset let a která si vyžádala velkou trpělivost všech zapojených partnerů. Světová premiéra na Berlinale je pro nás všechny velkým zadostiučiněním,“ uvedla Alena Vandasová z Maurfilmu.

Pohádky po babičce vstoupí do českých kin 6. listopadu. Postavy dabují Arnošt Goldflam, Ivan Trojan, Zuzana Kronerová, Viktor Preiss nebo třeba Dana Syslová a Ondřej Brousek mladší.

Festival Berlinale se koná v druhé polovině února v německém hlavním městě.