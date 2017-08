Na Kokořínsku se natáčí Urbanův Hastrman. Režie se ujal Ondřej Havelka z Melody Makers

Denně cestou do Kokořínského dolu projedou desítky cyklistů a řidičů aut. Nenápadným stavením schovaným mezi skalami ale nikdo pozornost nevěnuje. Zarazí se, jen když projde herec Karel Dobrý s cylindrem na hlavě nebo Jiří Lábus s šedivými pejzy. Právě tak se představí divákům v nově vznikajícím filmu Hastrman, který ze stejnojmenného "zeleného románu" Miloše Urbana.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž z natáčení filmu Hastrman připravil Ondřej Bambas

Asi ke čtvrtině záběrů využijí filmaři mlýna Štampach na Kokořínsku. Jeho historie sahá až do 16. století.

Romantické Kokořínsko

„Je tady soustava rybníků, která sloužila především k chovu ryb, takže se tu staletí prodávají ryby a chovají se tu do dnes. Je to takový romantický kraj, na jedné straně jsou skály, které rybník z jedné strany lemují. A uprostřed je ostrov, ke kterému vede provizorní most," popisuje Radiožurnálu producent filmu Čestmír Kopecký.

Velký rybník vyzkoušel o polední pauze i samotný Hastrman - herec Karel Dobrý. „Je to velká úleva, bohužel to zas brzy skončí, ale potom bude zase možnost se vykoupat,“ vzkazuje z vody herec. Knižní předloha filmu ho prý naprosto zasáhla a z realizace filmu je zatím nadšený.

Ondřej Havelka (vpravo) se věnuje vedle filmu a divadla také své skupině Melody Makers. | Foto: http://filmhastrman.cz

Knihu četla také herečka Simona Zmrzlá. Ta je známá hlavně návštěvníkům brněnského divadla Husa na provázku. Ve filmu ztvární vesnickou dívku Katynku. „Ta postava je velmi zajímavá, je to sice vesnická holka, ale je zajímavá například tím, že vyznává mystiku a podobné věci. A tím, že je velmi inteligentní a má vyšší cíle," říká herečka.

O hudbu se postará Havelka i Wajsar

Knižní předloha Miloše Urbana se skládá ze dvou částí, filmaři se soustředí na tu první - historickou. Scénář napsal Petr Hudský s Ondřejem Havelkou. Ten se začal o zfilmování knihy zajímat už před deseti lety.

„Když jsem se rozhodl, že to zkusím, práva na knížku měli úplně jiní lidé. Naštěstí se stalo, že produkce nezačala točit včas, takže jim práva propadla. V tu chvíli jsem tedy poprosil Miloše Urbana, jestli by nebyl vstřícný k nám," přibližuje Havelka.

V kinech uvidí snímek diváci v dubnu příštího roku. | Foto: http://filmhastrman.cz

Ondřej Havelka se věnuje vedle filmu a divadla také své skupině Melody Makers. Proto se bude podílet i na hudebním doprovodu snímku, tedy alespoň dramaturgicky. „Ale co se týče klasické filmové hudby, to nechám na hudebním hudebním skladateli Petr Wajsarovi," dodává.

Poslední klapka by měla padnout v první polovině září. V kinech uvidí snímek diváci v dubnu příštího roku.