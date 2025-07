Červený koberec, blesky fotoaparátů a plná kina. Tak to zase od pátku bude vypadat v Karlových Varech, které se opět každoročně na pár dní promění ve filmové město. Začíná totiž další, v pořadí 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu, který do Varů přinese filmové hvězdy a dosud neviděné snímky. Podrobnosti Radiožurnálu sdělil umělecký ředitel akce Karel Och. Rozhovor Karlovy Vary 11:11 4. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na všechny hosty se těším. Nejdelší vztah mám ale ke Skarsgardovi, říká ředitel karlovarského festivalu (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Michael Douglas, Stellan Skarsgard, Dakota Johnson – to jsou asi ty největší herecké hvězdy, které letos na západ Čech dorazí. Na koho z nich se těšíte nejvíc?

Na každého se těším jiným způsobem, ale samozřejmě nejdelší fanouškovský vztah mě pojí ke švédskému mistrovi herectva Stellanu Skarsgardovi, který nás oblaží svojí přítomností na samém závěru festivalu a uvede osobně nový film Joachima Triera Sentimental Value (citová hodnota), se kterým uspěl letos v Cannes.

Začíná 59. ročník karlovarského filmového festivalu

Do hlavní soutěže karlovarského festivalu se tentokrát dostaly dva české snímky, Raději zešílet v divočině a Sbormistr. Proč jste vybrali zrovna tyto dva snímky?

V našich očích tyto dva filmy nejlépe reprezentovaly něco, o co se snažíme dlouhodobě, a sice představovat talentované české tvůrce s velmi jasným názorem, se schopností oslovit diváka nejen českého, ale zahraničního.

Potenciál oslovit diváka zahraničního je něco, co nám na srdci leží dlouhodobě, a myslím, že dosavadní české filmy v hlavní soutěži v minulých letech dokázaly uspět i v zahraničí.

Dlouholetého prezidenta karlovarského festivalu Jiřího Bartošku, který zemřel letos v květnu, pochopitelně taky na festivalu připomenete. Nebude to pieta, ale spíš možná taková oslava. Třeba díky fotografiím rozmístěným po celé lázeňské zóně, mělo by jich být šedesát. Co na nich uvidíme?

Na těchto nádherných fotografií, jejichž autorem je Michal Čížek, vidíme pana Bartošku z nejrůznějších fází a období jeho života, který byl spojen s Karlovými Vary, s karlovarským festivalem. Včera jsem procházel městem a narazil jsem na asi deset, patnáct fotografií a jedna je krásnější než druhá.

Charisma pana Bartošky v nejrůznějších okamžicích jeho života je z těch fotografií naprosto citelné a úžasné. Jsme rádi, že jej připomeneme nejen těmito nádhernými fotografiemi, ale i dvěma filmy, z nichž jedním z nich večer zahajujeme.

Jde o dokumentární vyprávění pana Bartošky, které se jmenuje Musíme to zarámovat – rozhovor s Jiřím Bartoškou z července 2021 spoluautorů Milana Kuchynky, Jakuba Juráska. Druhý film posluchači jistě velmi dobře znají. Vybrali jsme jej proto, že ho pan Bartoška měl nesmírně rád je to film Radka Bajgara, Teorie tygra.

A dokument Musíme to zarámovat bude vysloveně ze zákulisí přehlídky v Karlových Varech? Nebo to bude spíš o osobním životě Jiřího Bartošky?

Řekl bych obojí, protože pan Bartoška se dotýká věcí osobních, rodinných, ale i pracovních.

Vypráví o svých studentských letech na gymnáziu v Pardubicích či na vysoké škole v Brně, o kariéře televizní, filmové, divadelní, o setkáních v rámci festivalu či české politiky… V červenci 2021 byl v plné síle a se svým šarmem a vtipem se svěřuje v podstatě se vším.

Film Musíme to zarámovat, kterým dnes (v pátek) večer zahajujeme, budou moci posluchači a diváci vidět po celé republice ve 21.15, když navštíví naši platformu kviff.tv, a sice bez registrace a zdarma a úplně všude.

Chápu to správně, že se díky novému místu v Císařských lázních, kde se bude promítat, navýší počet projekcí na letošním festivalu?

Přesně tak. První pátek, tedy dnes (v pátek) a zítra v sobotu. Druhý festivalový pátek a sobotu, tedy ty dny nejvytíženější, představujeme nové kino v nádherně zrestaurovaných, zrekonstruovaných Císařských lázní.

Kapacita 283 sedaček a troufám si říct, že jeden hezčí film než druhý, přiláká nejednoho diváka. Ještě bych dodal, že kromě těchto čtyř zmíněných dnů ve velmi exkluzivním módu promítáme i ve středu večer v 19.00 něco, co jsme v Karlových Varech dosud neměli. Filmový sestřih dnes už světově proslulé videohry Kingdom Come, což je krásný animovaný dobrodružný snímek.

A dokázal byste na závěr odhadnout nebo si tipnout, jaký film se letos v Karlových Varech stane tím největším hitem?

To je velmi, velmi těžká otázka. Já bych možná v tomto ohledu zmínil film, který nám českým filmovým fanouškům dělá radost ještě předtím, než jej většina diváků spatřila. To jeden ze dvou soutěžních snímků Sbormistr Ondřeje Provazníka.

Po loňských vlnách, které zde získaly cenu diváků a posléze zaznamenaly neuvěřitelný úspěch v českých kinech, téměř milion diváků.

Sbormistr otevírá další kapitolu vnímání českého filmu, kterou je diskuse o obsahu, o nějakém tématu, které, myslím, Ondřej Provazník přináší velmi důležité. Už z reakcí zahraničního tisku, který měl možnost film vidět, je jasné, že půjde o film, který bude mít kariéru nejen v Čechách, ale i v zahraničí.