Úžasné mistrovské dílo a extrémní zkušenost, hodnotí film Nabarvené ptáče herec Sands

„Je to úžasné mistrovské dílo, hořká zpráva o lidské brutalitě, zajímavý film, který ve mně zanechal silný dojem,“ řekl ve středu Julian Sands, představitel sadistického sedláka a výrobce alkoholu Garbose.

„Jsem šťastný, že mi Václav (Marhoul) před deseti lety zavolal a nabídl mi roli Hanse,“ uvedl švédský herec Stellan Skarsgaard.

Podle něj se ve filmu sice mluví jen devět minut, ale film řekne více než jiná díla. „Václav nenávidí sentimentálnost, takže se ve filmu pracuje s velikou brutalitou. Každý režisér má svůj styl vyprávění, tenhle film je velmi specifický a Václav byl velice pozorný, což bylo nutné,“ popsal Skarsgaard.

Ve snímku se představí také slavný švédský herec Stellan Skarsgård. | Foto: Jan Dobrovský | Zdroj: Státní fond kinematografie

Britský herec Sands dodal, že režisér Marhoul mezi tvůrce přenášel svůj entuziasmus a kameraman Vladimír Smutný tomu dodal nádherný černobílý obraz vykreslující syrovou realitu.

„Je to extrémní film a pro herce to byla extrémní zkušenost. Mojí rolí byl brutální, zvířecí a sadistický až ďábelský člověk. Bylo to těžké natáčení plné silných pocitů jako při pohledu na hříchy vyobrazené Hieronymem Boschem. Režisér dokázal být mezi tím vším násilím velmi citlivý a vznikl mezi námi milý vztah,“ konstatoval Sands.

Kameraman Smutný si spolupráci se zahraničními herci pochvaloval. „Já na ně nedám dopustit. Ta spolupráce byla velice blízká, jemná a opravdu směřovala k cíli tématu. Internacionalismus tohoto filmu je prostě geniální, látka nádherná, herci nádherní, lokace nádherné, čas na natáčení nádherný. A režijně se to Václavovi podařilo. Myslím, že na to, že vystudoval produkci, se to Václavovi podařilo. Tak si ti, kdo vystudovali režii, můžou trošku drbat hlavu,“ prohlásil.

O hlavní cenu Zlatého lva bude Nabarvené ptáče bojovat mezi 21 uchazeči.

Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl v roce 1994 film Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Celkově 76. ročník benátského festivalu potrvá do 7. září.