Nabarvené ptáče mělo svou premiér v Paříži. ‚Byli jsme svědky historie,‘ říkají diváci

Film Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula koncem týdne viděli diváci v Paříži. Byla to do jisté míry cesta symbolická. Právě ve Francii totiž Václav Marhoul před lety dostal za scénář k filmu cenu. A navíc tam sídlí i produkční společnost, která snímek zastupovala a získala k němu prodejní práva. Přesto si český režisér nebyl jistý tím, jak diváci ve Francii jeho film přijmou. Od stálého zpravodaje Paříž 12:23 19. listopadu 2022

„Mám-li být úplně upřímná, občas jsem musela zavřít oči, protože některé scény byly brutální. Mám ale tento typ filmu ráda, protože ve mně něco probouzí. Líbilo se mi, že je ten film rozdělený do několika částí, které vyprávějí různé příběhy,“ popsala Radiožurnálu divačka Paulina.

„Bylo to velmi silné. Byli jsme svědky historie. Mnoho evropských národů si tyto události zažilo během druhé světové války a zažívá i dnes na Ukrajině. Prožíval jsem to velmi osobně, protože moje rodina zažila podobné události,“ dodal Esteban.

Oba přišli na film do pařížského kinosálu nedaleko Trocadéra a Eiffelovy věže. Jsou z Polska a ze Srbska a podle nich je důležité, že film o osudech malého chlapce za druhé světové války má slovanské a středoevropské kořeny, protože ho natáčel český režisér podle románu spisovatele původem z Polska.

„Potvrzuje to, že slovanské národy chtějí o těchto událostech mluvit a že nemusí být zpracovávané jen z francouzské, ruské nebo americké perspektivy. Ten film byl fascinující. Střih, osvětlení – všechno bylo úžasné,“ dodali.

Herečky Jitka Čvančarová a Michaela Doležalová a režisér filmu Nabarvené ptáče Václav Marhoul na projekci v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Na promítání přišly desítky lidí, zaplnily polovinu sálu. „Před chvílí mi říkala ředitelka festivalu v La Rochelle, že chce příští rok v červnu uvést Nabarvené ptáče. Mnoho lidí říkalo, že v Paříži na to nikdo nepřijde, že tady jsou všichni arogantní. Takže spokojenost,“ říkal režisér Václav Marhoul.

Ukrajinští kolegové

Marhoul na filmu pracoval nepřetržitě 11 let. Napsal několik verzí scénáře, sháněl peníze a oslovoval české i zahraniční herce. Za tu dobu se svět změnil. Jeho ukrajinští kolegové a přátele, se kterými film natáčel, teď brání svou zemi před ruskými okupanty.

Herečka Jitka Čvančarová na projekci filmu Nabarvené ptáče v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Část štábu, herci jsou na Ukrajině v přední linii a bojují o své rodiny, život, zemi, hrdost a svobodu,“ říká herečka Jitka Čvančarová, která ve filmu ztvárnila roli Ludmily.

Do Paříže přijela i její kolegyně Michaela Doležalová, která se teď na násilí ve filmu divá jinak než před třemi lety, kdy byl snímek představený: „Teď, když to člověk konfrontuje s tou realitou, co se děje na Ukrajině, tak tam slyšíme, že se dějí daleko větší zvěrstva. Tohle je hodně milosrdný film.“

Film ve Francii velkého distributora nenašel i kvůli tomu, že trvá skoro tři hodiny, a že je černobílý. Za to tu ale vychází na blu-ray discích a jeho francouzští zástupci věří, že se k němu budou místní diváci rádi vracet.

„Myslím, že se z Nabarveného ptáčete stane kultovní film - snímek, ke kterému se lidé budou rádi vracet. Možná že právě jeho vzácnost a neohranost přispěje k tomu, že se tady ve Francii stane legendou. Uvidíme,“ popsal Jean Aria Mouy ze společnosti Celluloid Dreams, která film zastupovala a získala k němu prodejní práva.

Nabarvené ptáče a jeho úspěchy ve světě otevřely Václavovi Marhoulovi cestu k dalším zahraničním projektům. V současnosti připravuje film o bývalém americkém senátorovi McCarthym, který v 50. letech vedl tažení proti komunismu. Marhoul už do filmu získal hollywoodské hvězdy jako Michaela Schannona nebo Emiliu Clarkeovou ze seriálu Hra o trůny.

režisér Václav Marhoul | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas