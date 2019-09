První ohlasy ze zahraničí: o Nabarveném ptáčeti kritici píší jako o krutém i monumentálním díle

Především krutosti, kterou je prosycen snímek Václava Marhoula Nabarvené ptáče, si všímají autoři zahraničních kritik na webech věnovaných filmu. Po pondělní novinářské projekci na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách vyzdvihují práci kameramana Vladimíra Smutného, který snímek natočil na 35milimetrový film. Benátky 20:46 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Autor recenze v britském listu The Guardian Nabarvené ptáče označil za fantasmagorický horor o východní Evropě, z něhož polovina diváků v Benátkách odešla a v němž je titulní hrdina, Petr Kotlár v roli Chlapce „vláčen od jedné děsivé epizody ke druhé“.

Portál Screendaily uvádí, že třeba v porovnání s téměř nesnesitelnými scénami z klasického filmu Saló aneb 120 dnů sodomy jsou hrůzy v Nabarveném ptáčeti chabé, ale ve filmovém dramatu, nikoliv dokumentu, působí poněkud zbytečně a je těžké pochopit jejich smysl.

The Hollywood Reporter napsal, že se Marhoulovi povedlo citlivě adaptovat románovou předlohu Jerzyho Kosińského, film je nemilosrdnou a krutou reflexí lidské povahy. Jde o téměř tříhodinovou stále se zesilující přehlídku zla, z níž není úniku. Je to i díky syrovým záběrům kameramana Vladimíra Smutného v panoramatickém formátu, který připomíná mnoho z klasických filmů o druhé světové válce, dodává The Hollywood Reporter.

Sadismus, krása

Portál Variety píše, že mimořádné dávky utrpení a sadismu, které jsou divákovi při sledování Nabarveného ptáčete servírovány, vzácně zušlechťuje krása, s jakou jsou představovány. Nabarvené ptáče publikum navnadí pohledem na stříbřité výjevy z venkova, aby je znovu konfrontovalo se záběry, které lze jen stěží sledovat s otevřenýma očima, upozorňuje Variety.

„Mohu bez váhání prohlásit, že jde o monumentální dílo a jsem nesmírně rád, že jsem ho viděl,“ napsal o Marhoulově filmu kritik listu The Guardian. „Mohu také říci, že doufám, že už s ním nikdy nebudu mít co do činění,“ píše ale také.

Podle The Hollywood Reporter i Variety bude mít film cestu do kin kvůli své divácké náročnosti těžkou. Usnadnilo by mu ji jedině to, kdyby na festivalech sklidil příznivé ohlasy a ceny.

V českých kinech se Nabarvené ptáče představí 12.9.2019.