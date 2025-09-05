Násilí, zoufalství i podvolení. Benátský filmový festival zkoumá, jak reagujeme na krize
V italských Benátkách v sobotu 6. září skončí 82. ročník filmového festivalu, nejstarší akce svého druhu na světě. Prestižní přehlídka letos uvedla pozoruhodně velké množství filmů, které se zabývají způsoby, jakými reagujeme na současné společenské krize.
Různorodé filmy v benátském soutěžním i nesoutěžním programu jsou ohledně krizí často velmi konkrétní.
Nešlo o metaforiku anebo formálně transformovanou emoci nejistoty, ale konkrétní mezinárodněpolitické nebo ekonomické otázky, na které jedinci i společnost těžko hledají odpověď.
Jedna z předních amerických režisérek Kathryn Bigelow, mimo jiné dvojnásobná držitelka Oscara za válečný film Smrt číhá všude, připravila film Dům plný dynamitu (The House of Dynamite).
Spojené státy v něm čelí jadernému útoku, jehož původ není jasný, protože radarové systémy nezachytily místo startu. Jde o útok ze Severní Koreje, Číny, nebo Ruska? Nebo ještě odněkud odjinud?
Nukleární katastrofa za 3, 2, 1…
Obranné prostředky selžou a Chicago, zdá se, bude brzy jadernou hlavicí vymazáno z povrchu země. Jak reagují různí lidé v čele státu a jeho administrativy? Jak USA odpoví na takový bezprecedentní krok?
Bigelow sleduje reakci zodpovědných míst od prezidenta (Idris Elba) přes ministra (Jarred Harris) až po bezpečnostní analytičku (Rebecca Ferguson). Střídá jejich perspektivu v minutách před hrozící katastrofou.
Kolik záložních plánů anebo oficiálních postupů v případě ohrožení existuje? Lze něco takového zvládnout? Přijde plošná odveta, když viník není zjevný?
Film úvodním titulkem konstatuje, že doba nukleárního odzbrojování je pryč. Zdůrazňuje, že něco, co jsme mohli ještě před pár lety považovat za šílené, je teď relativně reálné – ve filmu zcela reálné. Dům plný dynamitu je tenzní thriller přímo popisující selhávající mechanismy tváří v tvář jedné z největších obav současnosti.
Korejský režisér Park Chan-wook a Američan Gus van Sant přišli do Benátek s náměty o mužích, kteří se v tísni světu mstí za ekonomické potíže, které mají. Sáhnou k nespravedlnosti, a dokonce na životy jiných lidí, protože se k tomu cítí donuceni.
No Other Choice, zní dokonce titul korejské adaptace románu Sekera od Donalda E. Westlakea.
Ten už mimochodem dříve zfilmoval Costa-Gavras. Gus van Sant zase adaptoval skutečný případ z roku 1977, kdy muž jménem Tony Kiritsis vzal spravedlnost do svých rukou poté, co se cítil být podvedený bankovní společností, která mu poskytla půjčku. Drama se v jejich filmech mísí se satirou a pochopení s morální nepřijatelností.
Kupujte budoucnost, nebo skončíte na dně
Thajský filmař Nawapol Thamrongrattanarit, jehož film Lidský zdroj se promítal v sekci Horizonty, na to jde trochu jinak. Ale krizi společnosti z jeho melancholického, pomalu vyprávěného filmu vyčteme snadno.
Fren pracuje v HR oddělení a dobře ví, že vybírá zaměstnance nesnesitelnému, tyranskému šéfovi.
A že sdírá zaměstnance požadavkem flexibility, která v řeči firem (nejen ve filmu) znamená, že můžu chtít po svých pracovnících prakticky cokoli a kdykoli i nad rámec standardu. Sama společnost ale v ničem neustoupí a ani za dřinu nenabídne lepší plat. Je krize a uchazeči o špatnou práci se prostě najdou.
Fren a její přítel se dlouho pokoušeli o dítě. Jejich vztah mezi tím vychladl. Když ale ultrazvuk odhalí naději, Fren to nejdřív skrývá. Její přítel se po náhodném zjištění Frenina těhotenství začne chovat jako materiální zajišťovatel a nákupčí dětské budoucnosti.
City a smysl péče se vytrácejí, materiální hodnoty pozdního kapitalismu ve světě filmu Lidský zdroj převládají. Fren je ale příliš pasivní k tomu, aby v práci i doma kladla odpor.
Podobný zničující tlak obchodní společnosti, tentokrát stavební, nacházíme ve francouzském filmu Staveniště (Grand Ciel), který je atmosférickou, thrillerovou verzí sociálního dramatu v podání režiséra Akihira Haty s Damienem Bonnardem v hlavní roli.
Zbývá jen bezmoc?
Krize v Gaze je snad zjevná, akutní, humanitární i hodnotová, ať už roky trvající izraelské ofenzivě budeme říkat genocida, nebo ne. Tuniská režisérka Kaouther ben Hania se v palčivém polodokumentárním filmu Hlas Hind Radžab také zaměřuje na reakci na krizovou situaci.
Využívá záznamy skutečných telefonátů s pětiletou palestinskou dívkou, kterou v lednu 2024 během pokusu o útěk ze severní Gazy zabili izraelští vojáci stejně jako členy její rodiny a záchranáře v sanitce, která malé Hind přijela na pomoc.
Film se celý odehrává v call centru Červeného půlměsíce v Ramalláhu, zmítaném bezmocí. Emotivní snímek se svým způsobem stal úhelným kamenem letošního festivalu, vztahu politiky a filmu a postoje ke krizi humanity.
Očekávání, jak s Hlasem Hind Radžab naloží při závěrečném udílení cen porota, jsou velká. Po mezinárodní investigaci vraždy a vzniku Nadace Hind Radžab je film dalším krokem k tomu, aby osud pětileté dívky neupadl v zapomnění.
Krize v širším slova smyslu je všudypřítomnou součástí dramatické struktury včetně té aristotelské, kde po expozici a kolizi přichází právě krize, peripetie, katastrofa a katarze. Není třeba rozšiřovat definici krize, protože pak by se do ní vešly až na výjimky snad všechny filmy festivalu.
Dohromady ale letošní benátské snímky vytvářejí dojem, že situace je zoufalá už dlouho. Že šílené je normální, mnoho lidí se cítí být zahnaných do kouta a takřka žádná reakce na stav věcí jako by nebyla dost vyšinutá na to, aby byla představitelná.
Film Dům plný dynamitu uvede v říjnu celosvětově Netflix, snímky No Other Choice a Hlas Hind Radžab už mají zajištěnou distribuci v českých kinech.