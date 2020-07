Hollywoodské hvězdy dostaly v Česku zelenou na natáčení. Chystají se obří projekty, Bloom ale zatím nedorazí

Že USA nejsou na unijním seznamu bezpečných států pro cestování, nijak neohrozí natáčení amerických štábů v Česku. Jak pro server iROZHLAS.cz potvrdila ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková, bude tak pokračovat natáčení seriálů Carnival Row s Orlandem Bloomem nebo Tag Teamu (dříve uváděného jako The Falcon and the Winter Soldier) z produkce komiksového studia Marvel, které v březnu přerušila koronavirová epidemie. Praha 15:18 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku v současné době natáčí třeba dánské, německé nebo holandské produkce (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle Bezděk Fraňkové je situace vlastně úplně stejná, jako byla před týdnem nebo před 14 dny. „Za výkonem ekonomické činnosti (cestování do EU) možné bylo a dále to možné je. Omezení se vztahuje na zájmovou turistiku, na dovolenou, a to nemá nic společného s ‚ekonomickým výkonem činnosti‘, což znamená i natáčení,“ popsala.

„Máme po debatě s ministerstvem vnitra, podle tabulek a podle různých opatření, nastavený systém,“ uvádí s tím, že producenti, kteří hodlají natáčet v Česku se zahraničními filmaři, se mají obrátit na nově zavedenou e-mailovou adresu transport@fondkinematografie.cz.

Natáčíme, hlásí Česko. Producenti chtějí co nejdříve přivítat zpátky zahraniční štáby Číst článek

„Děláme to pro celou Evropu včetně Ameriky. Dodáváme jim takový zvací dopis za Státní fond kinematografie. Právě v případě Ameriky jsme domluvení s naším ministrem (kultury Lubomírem) Zaorálkem, že k tomu dává dopis ekonomického zájmu místně příslušného ministra v dané oblasti. Tím způsobem sem Američany a spol. normálně dostaneme.“

Bezděk Fraňková dodává, že evropské štáby přijíždějí už s testem na koronavir. Někteří Američané ho také mají – těm, co ho nemají, je udělaný hned na letišti. Každá produkce má pak vlastní manuál, který jim Státní Fond kinematografie pomáhal připravit.

„Jde o takové samoregulační opatření, jakým způsobem natáčet, aby nevzniklo jakékoliv nebezpečí. To znamená, že všude jsou dezinfekce, když jsou ve vnitřních prostorách, tak (nosí) kroužky a tak dále,“ vysvětluje ředitelka fondu.

Návrat ‚velikánů‘

Většina filmové a televizní produkce se v tuzemsku zastavila v polovině března, kdy byl v zemi vyhlášen nouzový stav a byla zavedena omezení týkající se pořádání kulturních a sportovních akcí a shromážďování velkých skupin lidí.

Všechny projekty, které byly epidemií přerušené, se sem podle Bezděk Fraňkové postupně vrací: „Od 1. května, kdy je povoleno být před kamerou bez roušky, se mohlo znova zahájit takzvaně natáčení. Napřed se dělaly přípravy. U filmů, které jsou menší, už přípravy skončily a začalo se natáčet.“

Zmiňuje přitom dánské kostýmní drama Margrete – Queen of the North (Margrete – královna severu) s Trine Dyrholmovou v titulní roli, německé kriminálky a také nejmenovaný holandský projekt.

„Myslím si, že během srpna a září se rozjedou i velikánské americké projekty, které byly plánované,“ říká Bezděk Fraňková s odkazem na marvelovku Tag Team a seriál studia Amazon Carnival Row, který se do Česka vrátí zmenšený. Jeho hlavní protagonista Orlando Bloom totiž v blízké době čeká narození potomka.

„Protože Česká republika šlápla velmi brzo na brzdu, tady na tom oproti některým státům nejsme zase až tak špatně. Takže všichni vidí, že se tady točit dá. Některé projekty, které byly plánované do jiných zemí, začaly vyjednávat, že by natáčely tady. Což je pro nás pozitivní, že práce bude víc a příliv zahraničního kapitálu bude rychlý,“ dodává ředitelka Státního fondu kinematografie s tím, že je sama zvědavá, co z toho vyjde, protože jednání probíhá podle jejích slov hodně.

Česká republika patří mezi světovými producenty k nejzajímavějším a nejvyhledávanějším destinacím pro natáčení. Důvody jsou podle České filmové komise následující: filmové pobídky, profesionální štáby, kvalitní postprodukce, působivé lokace, tradice a zkušenost a také lepší ceny než v jiných zemích.

Mezi dosud největší tuzemské produkce patří například několik dílů ze série Mission: Impossible, fantasy snímky Hellboy nebo Van Helsing či marvelovka Spider-Man: Daleko od domova. Předloni se u nás natáčel také satirický válečný snímek Králiček Jojo, za který si Taika Waititi odnesl Oscara za nejlepší adaptovaný scénář.

Seznam 14 bezpečných zemí mimo unii vydala Evropská unie v úterý, platný je od středy 1. července. Česká republika seznam zúžila na Černou Horu, Srbsko, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. O další vlně rozvolňování bude unie jednat za dva týdny.