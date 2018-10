OBRAZEM: Smutný rváč a jeho náhradní syn jedí guláš. Začalo natáčení filmu Národní třída

Hospoda Severka na pražském sídlišti. Pravidelní štamgasti v montérkách a teplákových soupravách usrkávají pivo a rohlíkem vytírají guláš z plastových talířů. U prostředního stolu sedí Vandam a Psycho alias Hynek Čermák a Jan Cina.

„Dnes natáčíme scénu, která se nazývá Bufet. Tady jsou naši hlavní dva hrdinové Vandam a Psycho, kteří sem chodí každý den po práci na oběd. Mají svůj stůl, ke kterému se přicpe Ukrajinec a zabírá si místo, které mu nepatří. A vznikne konflikt,“ popisuje pro Radiožurnál natáčenou scénu asistent režie Václav Sadílek.

Vzniká filmová adaptace knihy Jaroslava Rudiše Národní třída. Na jednom z prvních natáčecích dní se byla podívat Kristina Roháčková

Přidává přitom i pár zajímavostí, které už divák ve filmu neuvidí: „Máme v tom malém bufetu asi 25 až 30 komparzistů. Někteří sedící, někteří chodící – tak, jak to bývá. Máme obrovský kotel guláše a jelikož máme plastové židle, některé to nevydržely a už čtyři praskly, takže i o zábavu je postaráno.“

Snímek vzniká podle knihy Jaroslava Rudiše Národní třída. Podle ní už dříve spatřila světlo světa divadelní hra, producent Pavel Strnad ale příběh dlouho považoval za nezfilmovatelný. Rudiš se tak k němu musel vrátit a upravit ho.

„Je to silný monolog s jednou dialogovou pasáží. Je tam hodně minulost, vnitřní hlasy, vzpomínky. A málo děje v reálném čase. To jsme samozřejmě museli rozepsat. Vlastně jsme to museli pro film napsat znovu,“ přiznává spisovatel.

„Jsou tam scény, které jsem odposlechl a které nevymyslíte. Příběh jako takový tam je. Prostě chlapík, který je takový sídlištní šerif, smutný rváč, který trochu stárne a cítí, že mu život ujel, ale nechce si to možná přiznat. Pořád se rve sám se sebou. To tam stále je,“ přiznává spisovatel.

Silná dvojka Vandam a Psycho

Ve filmové verzi se tak objeví také úplně nová postava mladíka s přezdívkou Psycho. „Je to takový náhradní syn, o kterého se Vandam stará. Takový floutek. Takové ucho. Stejně jako nevíme, jak se jmenuje Vandam svým jménem, tak nevíme, jak se jmenuje tenhle kluk. Jsou strašně silná dvojka,“ dodává Rudiš.

Spolupráci s hercem Janem Cinou alias Psychem si chválí i Hynek Čermák. O roli Vandama ale zatím moc mluvit nechce. „Moc ji zatím popisovat nemůžu, protože i když máme druhý natáčecí den, tak ji pořád hledám. Je to obyčejný/neobyčejný, hloupý/nehloupý, zlý/nezlý chlapík. Těžké. Není černobílý, a to je možná to, co právě hledám. Ptáte se mě na začátku kreativního procesu. Vůbec nevím, jak bych ho pojmenoval,“ vysvětluje herec.

Kromě Čermáka a Ciny se ve filmu Národní třída představí například Kateřina Janečková nebo Václav Neužil. Natáčet by se mělo až do listopadu.