‚Nepřijedeme, nejsme váleční reportéři.‘ Někteří zahraniční filmaři kvůli koronaviru ruší natáčení v Česku

Některé zahraniční filmové produkce ruší svá natáčení v Česku. Důvod? Obávají se sílící nákazy nemocí covid-19. Už roztočené projekty ale zatím podle zjištění Radiožurnálu jedou dál. Pokračovat se rozhodli například producenti ze studia Marvel, kteří budou v hlavním městě ještě několik dní natáčet akční seriál The Falcon and the Winter Soldier. Praha 10:29 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filmové produkce teď mnohem více času stráví zajištěním bezpečnostních podmínek než samotným natáčením. Ilustrační foto | Foto: Adrien Nowak / Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Podle ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové se zatím žádný z producentů nerozhodl ukončit rozjeté natáčení.

„Všichni se ptali, jestli jde pokračovat v natáčení. My jsme vydali informaci o tom, že natáčení není volnočasová aktivita. Je to normální průmyslová výroba. Takže dokud jedou továrny, tak se i točí,“ říká Radiožurnálu.

Ve filmových studiích na pražském Barrandově se teď připravuje fantasy seriál The Wheel of Time, snímek Oslo nebo pokračování válečné série Das Boot. Všechny štáby řeší opatření na place s hygieniky.

Epidemie nezastavila ani Avengery. Marvel dál natáčí v Česku, v pátek na Můstku v Praze Číst článek

„Jednotlivé departmenty jsou rozdělené podle barev. Červená barva se nesmí potkat se zelenou, zelená zase s modrou. Je vymyšlený i systém testovéní. Někdo testuje po dvou dnech, jiní zase po čtyřech,“ přidává ředitelka fondu kinematografie.

Do rizikové oblasti nepojedeme

V různě barevných týmech natáčeli přes léto také němečtí filmaři, které má na starosti Filip Hering.

„Opatření, která jsme zavedli už na jaře, se osvědčila. Za celou dobu, co natáčíme, jsme zaznamenali jenom jeden případ. Přišel komparzista a měl teplotu, ale odchytili jsme ho díky tomu hned při vstupu do toho systému. Eliminovali jsme jeho kontakty a vůbec nás to neovlivnilo,“ říká producent, který byl po vyhlášení nových vládních opatření neustále na telefonu a řešil s německou stranou, jestli budou pokračovat v natáčení.

„Producenti, kteří zde už točí, svoje projekty dokončí, protože jsou seznámeni se situací přímo na místě. Na druhou stranu ale musím říct, že zrovna ve čtvrtek jsem byl v Lipsku, kde jsme se dozvěděli, že německá strana ustupuje od natáčení, které tu mělo být v prosinci. Režisér a kameraman se vyjádřili, že nejsou váleční reportéři a do rizikového regionu nepojedou,“ dodává Hering.

S německými filmaři aktuálně připravuje nový kriminální seriál z 90. let. Podle producenta je ale nakonec možné, že se celá produkce přesune zpátky do Německa.

Nebezpečné známosti

Z pohledu některých filmařů z Velké Británie nejde o tak závažný problém.

Fond kinematografie se kvůli epidemii obává propadů příjmů. Žádá více na pobídky i zahraniční štáby Číst článek

Podle producenta Václava Mottla počítají s tím, že na začátku ledna budou natáčet nový seriál.

„Z toho vyplývá, že producenti na Českou republiku nezanevřeli. Bohužel tu současnou situaci ale vyhodnotili tak, že není možné natáčet tak velký seriál za takových podmínek. Projekt, který připravujeme, se jmenuje Nebezpečné známosti. Půjde o baroko, velká výprava a velké scény s komparzisty v divadle,“ popisuje.

Podle informací, které má Mottl také od svých kolegů, teď filmové produkce mnohem více času stráví zajištěním bezpečnostních podmínek než samotným natáčením.

„Jsou to desítky milionů korun, které se na to vynakládají. V kancelářích potřebujete více prostoru a více zázemí. Potřebujete více lidí. Je tam i covid tým, který má tři nebo čtyři členy. Pak je tam testovací koordinátor. Je to testovací aparát, který se zabývá jenom covidem,“ uzavírá producent s tím, že podmínky nastavené pro filmové štáby v Česku jsou mnohem přísnější než vládní opatření.