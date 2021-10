Situace podle provozovatelů kin není katastrofální. ‚Dobré vyhlídky ale nemáme,‘ říkají

Duna, Bond nebo Zátopek. To jsou jedny z nejnavštěvovanějších filmových hitů posledních měsíců. Návštěvnost je podle provozovatelů sice překvapivě vysoká, do kin ale chodí celkově méně lidí než před pandemií. Kinaři o ně také bojují kvůli přetlaku filmů. Minulý týden se jich v premiéře promítalo přes deset. Praha 18:37 27. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Situace není katastrofální, ale na druhou stranu není úplně optimistická, protože stále nevíme, co se bude dít,“ říká ředitel kina Aero Jiří Flígl. Ilustrační foto | Foto: Alex Timpau | Zdroj: Aerofilms

Za první víkend vyrazilo na sci-fi Duna více než 70 tisíc diváků. Na druhé příčce je pak aktuálně podle Unie filmových distributorů pokračování akčního snímku Venom. Velký zájem je také o dokument o zpěváku Karlu Gottovi.

„Celková návštěvnost těchto filmů naznačila, že lidé na kino nezapomněli. Každý z nich, i přesto, že to byly hity, zaznamenal o trochu nižší čísla, než by za normálních okolností udělal. Z nich vidím, že stále pětina až čtvrtina diváků do kina cestu zatím nenašla, z různých důvodů,“ říká pro Radiožurnál ředitel sítě multikin Cinestar a zároveň šéf distribuční společnosti Falcon Jan Bradáč.

Před vstupem do kina se diváci stále musejí prokazovat bezinfekčností a při sledování mít po celou dobu nasazenou roušku. Právě kvůli tomu někteří na promítání nevyrazí.

„Je to jedna skupina lidí, která se prostě nechce přizpůsobit podmínkám restrikcí. A pak je to i ta část publika, která se do kina nadále bojí chodit, dokud nebudou situaci považovat za bezpečnou. Nehodnotím to. Pouze konstatuji prostý fakt a myslím si, že to na návštěvnost má vliv,“ podotýká Bradáč.

Tisíce lístků se prodávají také na komedie a rodinné filmy, mezi které patří například animované Myši patří do nebe. Méně známé snímky, i když třeba vyhrály na některém z prestižních zahraničních festivalů, ale diváky moc nelákají.

„V této skupině diváků, kteří chodí na, řekněme, náročnější a osobitější filmy, vidíme markantní pokles v návštěvnosti. Zůstali sedět na gauči, když to řeknu obrazně,“ vysvětluje ředitel pražského kina Aero Jiří Flígl.

„Potvrzují to i někteří z nich, z našich ‚filmových štamgastů‘, které teď nevídám tak často. A když přijdou, přiznávají, že za dobu pandemie nějakým způsobem zlenivěli.“

Flígl dlouhodobě spolupracuje také třeba s brněnským kinem Scala nebo královéhradeckým Bio Central, aby mohli zaplatit pracovníky. Kinaři ale mají obavy z rostoucího počtu nakažených a případných omezení.

„Situace není katastrofální, ale na druhou stranu ani úplně optimistická, protože stále nevíme, co se bude dít. Uvidíme, jak na tom budeme, jak to pro nás bude vůbec únosné finančně i personálně. A jestli nám pak z toho nevyjde, že se dostáváme do minusu,“ dodává Flígl.

V letních měsících pomáhala zmírnit finanční ztráty státní podpora. Teď už jsou ale kinaři odkázáni sami na sebe. Nejisté vyhlídky v následujících měsících ještě zesiluje fakt, že nejvíce lidí chodí do kina na podzim a v zimě.