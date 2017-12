Nejhorší filmy roku 2017 podle iROZHLAS: zabití striptéři, sexy Mánička a dalších 50 odstínů

10. Sněhulák

Pane policisto, Jo Nesbø vám dal všechny nápovědy, mohli jste celý film zachránit… Adaptace scandinoir románu Sněhulák s Michaelem Fassbenderem nezvládla přenést na plátno atmosféru Nesbøhových betsellerů, ani vytvořit detektivní příběh, který by měl hlavu (ha!) a patu. Musí se jí ale nechat, že podnítila vznik jednoho velmi zábavného meme.

9. Smrtihlav

Snímek, kterého si málokdo všimne – jen ti, kterým zesměšňuje historii. Britové si ve Smrtihlavovi znovu zahráli na nacisty. Tentokrát sice pod taktovkou francouzského režiséra, ale bez českého obsazení. Film tak sice působil dojmem profesně zdařilejšího díla, ve skutečnosti šlo ale o docela hezky natočenou nudu, která se navíc až moc ráda oháněla kartou kreativní licence. A to do takové míry, až je to vlastně směšné a urážlivé. Ano, víc než Anthropoid.

8. Liga spravedlnosti

Kdyby bylo studio DC postava ve vlastním filmu, bylo by její superschopností vlastnit mocné zbraně, a pak se s každou z nich střelit do nohy. Konkurent Marvelu měl po Wonder Woman vydlážděnou cestu ke změně. Liga spravedlnosti místo toho přinesla zpátečnický přístup a nulový pokrok. V roce, kdy se Marvel trefil do vkusu diváků hned třikrát, byl tenhle ansámblový snímek opravdovým propadákem.

7. Hurvínek a kouzelné muzeum

Co by se stalo se známými loutkovými postavami, kdyby na ně dopadl komerční tlak a přivlastnili si je zahraniční producenti? Animovaný koprodukční snímek Hurvínek a kouzelné muzeum na to přinesl odpověď. Z Hurvínka udělal obzvlášť vykuleného pařana, z Máničky pak sexualizovaný stereotyp. Ještěže realizace trvala několik let, jinak by se Hurvínek určitě jako správné dítě koukal na YouTubery…

6. Mimi šéf

Sedmiletý Tim si přál, aby všechno zůstalo tak, jak je, a místo toho dostal malého bratra, ze kterého se navíc vyklubal korporátní špeh. Ačkoli Mimi šéf dokázal být chvílemi roztomilý, stále byl daleko od toho, co si diváci přáli. Jelikož ale letošní rok animákům moc nepřál, nezabránilo to kritikům, aby snímek nominovali na Zlatý glób.

5. Austerlitz

Když někdo vydrží desítky minut sledovat Prahu z korby mazací tramvaje, najdou se určitě i diváci, které zaujme slowcinema s názvem Austerlitz. Dokumentarista Sergej Loznica v něm střídá 10minutové statické záběry na památník hromadného vraždění, kudy procházejí návštěvníci. Někdy si sednou, kam nemají, jindy si vyfotí selfie tam, kde to není zrovna vhodné. Loznica nepřidá žádný komentář, chce totiž diváka vybízet k diskuzi. Jaká diskuze ale proběhne, když mu po 20 minutách neskutečné nudy většina diváků uteče ze sálu?

4. Padesát odstínů temnoty

Filmové zpracování druhého dílu úspěšné knižní trilogie ubralo na erotice a přidalo záporáky, moc smyslu ale stále nedávalo. Opět však potvrdilo, že se minulo žánrem. Jako komedie by totiž Padesát odstínů temnoty fungovalo mnohem lépe, a kino by se za salvy smíchu nemuselo stydět.

3. Holky na tahu

"Komedie" od autorky Broad City vybízela po zhlédnutí k řadě otázek. Odkdy je neúmyslné zabití vtipné? Jaký byl zamýšlený žánr filmu? A kdo držel rodinu Scarlett Johanssonové ve sklepě?

2. Pobřežní hlídka

Klasika devadesátkové televizní zábavy se po 28 letech znovu dočkala filmového zpracování. Remake Pobřežní hlídky znamenal renesanci rozpálených pláží, dmoucích se dámských hrudníků a upnutých červených plavek. Známá jména dostala nové tváře a z Mitche Buchannona se stal stav mysli. A pláže byly rozpálenější, plavky zařezanější a zápletky překvapivě mnohem přihlouplejší.

1. Bajkeři

V říjnu uváděné letní komedii nalezl scenárista Petr Kolečko nové dno nekorektního českého humoru. Ať už šlo o homofobní narážky, Matonohovu návštěvu dívčí šatny nebo popové skladby zpívané některým z herců, Bajkeři místo smíchu navozovali maximálně zvonění v uších. A jak vám Hana Vagnerová ve filmu potvrdí, neznamená to nic dobrého.

Zvláštní uznání

Zvláštní uznání letos patří snímku Emoji ve filmu, kterému se podařilo při své premiéře v USA dostat 0 procent od agregátoru recenzí Rotten Tomatoes. Příběh ze světa obživlých emoji, kde například postavu hovínka namlouval herec Patrick Stewart, přišlo do Čech s tak mizernou pověstí, že zcela udolalo i ochotu některých recenzentů (čtěte mě) vidět ho.