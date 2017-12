Nejlepší filmy roku 2017 podle iROZHLAS: žebříčku vévodí psychologická dramata i osmdesátkový pop

10. Loganovi parťáci

„Při natáčení filmu nebyl nikdo okraden, jenom vy,“ prohlašovala závěrečná věta v titulcích nového režijního počinu Stevena Soderbergha. Příběh o dvou bratrech ze zapadákova, jejich třech rukách a jedné ambiciózní loupeži vracel amerického tvůrce k žánru snímků, kterými se komerčně nejvíce proslavil na počátku tisíciletí. Loganovi parťáci platili za jeden z nejzábavnějších filmů letošního léta, akorát přišli až v září.

Recenzi na Loganovy parťáky si můžete přečíst zde.

9. Dunkerk

Co Christopher Nolan ve svém válečném dramatu předně dokázal, bylo přemístit diváka doprostřed klaustrofobní země bezmoci. Za pomoci hrstky lidských příběhů a mála slov zinscenoval známou událost tak, že nebyla nutně historicky přesná, ale odpovídala reálným pocitům vojáků, kteří se evakuace z pláží Dunkerku na jaře 1940 účastnili.

Film vs. realita o snímku Dunkerk si můžete přečíst zde.

8. Naprostí cizinci

Při společné večeři sedmi přátel napadne jednoho z nich zahrát si hru. Všichni položí na stůl své mobilní telefony a kdykoli jim přijde zpráva, musí ji přečíst nahlas. Co by se mohlo pokazit? V případě režie Paola Genovese vůbec nic, protože ten nachází v Naprostých cizincích krásnou harmonii mezi komedií a zničujícím dramatem.

7. Uteč

Jordan Peele svým hororovým debutem překvapil filmový svět. Málokdo totiž od komika čekal snímek s tak temnými motivy. Rasová satira Uteč však uhodila pár hřebíčků na hlavičku smýšlení dnešní společnosti, zkombinovala bizarní s možným a právoplatně s tím slavila úspěch.

Recenzi na snímek Uteč si můžete přečíst zde.

6. Blade Runner 2049

Pokračování kultovního Blade Runnera z roku 1982 bylo předurčeno ke zklamání. Režisér Denis Villeneuve i jeho hvězda Ryan Gosling se proto nechali slyšet, že s neúspěchem počítají. Ačkoli jeho výsledná délka či jeho dějová statičnost nesedla každému, nelze filmu Blade Runner 2049 upřít, že obsahoval zřejmě nejpůsobivější vizuální podívanou uplynulého roku.

Recenzi na snímek Blade Runner 2049 si můžete přečíst zde.

5. Paddington 2

Zřejmě nejkontroverznější článek tohoto seznamu se dostal do českých kin teprve na konci listopadu. Po všem, co rok 2017 přinesl, byl Paddington 2 skutečně dychtivě očekávaným filmem nejen mezi dětskými diváky. Pokračování rodinného hitu přineslo humor i hřejivé okamžiky, ale hlavně pak komediální roli pro Hugha Granta, za kterou se nemusí stydět.

Recenzi na snímek Paddington 2 si můžete přečíst zde.

4. Místo u moře

Snímek, který našel perfektní uplatnění pro typicky affleckovský tupý výraz, na začátku roku zlomil srdce a posbíral hromádku ocenění. Pochmurný Manchester (nikoliv však ten anglický) se svými smutnými charaktery oslnil scénářem, který i v těžkém tématu dokázal najít prostor pro černý humor. Cassey Affleck udělal z odhazování sněhu z cesty hluboce emotivní zážitek a za svou roli dostal oprávněně Oscara.

Recenzi na Místo u moře si můžete přečíst zde.

3. 120 BPM

Francouzský kandidát na Oscara se do Česka dostal až několik měsíců po svém úspěšném přijetí na festivalu v Cannes. Režisér Robin Campillo v něm velmi nekompromisní cestou zavzpomínal na působení organizace ACT UP v 90. letech. Vyhnul se přitom ovšem tomu, aby 120 BPM připomínalo historickou lekci. Snímek o smrtelné nemoci se tak celkem příhodně stal jedním z nejenergičtějších počinů roku.

Recenzi na 120 BPM si můžete přečíst zde.

2. Wind River

Trojici filmové deprese uzavírá film ze zasněžené indiánské rezervace, kde na místě desítky kilometrů vzdáleném od relativní civilizace objeví stopař s tváří Jeremyho Rennera mrtvou dívku. Detektivní příběh protknutý psychologickým dramatem o vyrovnání se se ztrátou blízké osoby přinesl zážitek, na který se jen těžce zapomíná. Od scenáristy thrillerů Sicario a Za každou cenu se ale nic jiného očekávat nedalo.

1. Sing Street

Lehce zapomenutý irský klenot (v Česku se objevil jen v rámci Febiofestu) odpovídá na odvěkou otázku, co dělat, když potřebujete zapůsobit na neznámou dívku, která s cigaretou mezi rty postává na schodech před vaší školou. Pokud jste tvůrce hudebních hitů Once či Love Song, odpověď je poměrně jasná. Založíte kapelu. Sing Street ukázalo, jakou nostalgickou hodnotu má stále osmdesátkový pop a především pak to, že se i jako přerostlý cynik můžete klidně zamilovat do hudební teenagerovské romance.

Favorité roku 2018

S blížícím se příchodem oscarové sezony už začíná dostávat rysy i seznam potenciálních nejlepších filmů pro další rok.

Zatímco třeba Tvář vody nebo The Florida Project už zmiňují zahraniční kritici mezi svými letošními favority, čeští diváci si na ně budou muset počkat až do února 2018.

Na začátku roku se do kin dostanou například Tři billboardy kousek za Ebbingem, životopisná Akta Pentagon nebo animovaný snímek Coco.

Romance Call Me By Your Name, které by patřilo přední místo na seznamu výše, kdyby nebylo skutečnosti, že jsem kvůli ní musela zajet do Polska, pak bude mít premiéru na konci března.