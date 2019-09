Drama s loutkami i natáčení trvající 12 let. Guardian sestavil seznam nejlepších snímků 21. století

10) Team America: Světovej policajt ( Team America: World Police)

V žebříčku, který sestavil deník Guardian, se objevuje i první akční loutkové drama od tvůrců South Parku Treye Parkera a Matta Stonea. Team America je nadnárodní jednotka zajišťující mír po celém světě. Jejich nejnovějším úkolem je zastavit diktátora, který zásobuje zbraněmi teroristy.

Nejlepší filmy roku 2018 podle iROZHLAS: černobílé romance, animovaní psi i výlet na Měsíc Číst článek

Hodnocení: ČSFD 80 % IMDb: 7,2

9) Zama

Na konci 18. století v blíže neurčené jihoamerické kolonii žije španělský důstojník Zama. Jeho hlavním cílem je získat od Španělska povolení, díky kterému by se mohl přesunout do lepšího města. Navzdory jeho snahám a i přes uposlechnutí všech rozkazů, ale stále dopis od španělského krále nepřichází. Rozhodne se tak odejít se skupinou mužů, kteří stíhají nebezpečného banditu.

Hodnocení: ČSFD 65 % IMDb: 6,7

8) Moonlight

Nejlepší film roku 2016. Nejlepší adaptovaný scénář. Nejlepší herec ve vedlejší roli. Nadčasový příběh o dospívání Moonlight získal hned tři Oscary a kromě nich třeba i Zlatý glóbus. Snímek je rozdělený do tří kapitol zobrazuje životní etapy - dětství, dospívání a dospělost - mladého Chirona. Kromě příběhu jednoho nalezence ale režisér Barry Jenkins řeší i témata jako přátelství, sexuální identita nebo drogová závislost.

Hodnocení: ČSFD 64 % IMDb: 7,4

7) Synekdocha, New York (Synecdoche, New York)

Po snímcích jako Adaptace nebo Věčný svit neposkvrněné mysli přišel Charlie Kaufman se svým režijním debutem, který nazval Synekdocha, New York. Experimentální drama plné dvojsmyslů a nejasností vypráví o divadelním režiséru Candenovi v podání Philipa Seymoura Hoffmana, který se rozhodne natočit kopii svého života se všemi jeho vítězstvími i prohrami, se všemi, které znal.

Hodnocení: ČSFD 71 % IMDb: 7,6

6) Utajený (Caché/Hidden)

Jediný videozáznam může změnit celý život. Anne and Georges Laurentovi začnou dostávat pásky s podivným obsahem. Zachycují několikahodinový pohled na jejich ulici a později jsou k nim přiložené i dětské kresby. Jak souvisí tyto zásilky s minulostí partnerské dvojice? To poodhaluje režisér Michael Haneke ve svém dramatu postupně a pouze jemnými náznaky.

Hodnocení: ČSFD 72 % IMDb: 7,3

Nejlepší filmy roku 2017 podle iROZHLAS: žebříčku vévodí psychologická dramata i osmdesátkový pop Číst článek

5) Stvořeni pro lásku (In the Mood for Love)

Ve výběru deníku Guardian se do první desítky dostala nejen hollywoodská a evropská produkce. Závan asijské kinematografie do něj přinesl téměř dvacet let starý snímek Stvořeni pro lásku. Přenáší diváky do 60. let 20. století, kdy se do jednoho domu náhodou sestěhují dva manželské páry. Vše je v pořádku až do chvíle, kdy novinář Chow a sekretářka Li-zhen nezačnou podezírat své protějšky z nevěry.

Hodnocení: ČSFD 80 % IMDb: 8,1

4) Pod kůží (Under the Skin)

Ve filmu Jonathana Glazera září v hlavní roli mimozemšťanky Scarlett Johansson. Ta je vyslána na Zemi, aby na svou planetu přivezla co nejvíc lidského masa, které je místními považované za delikatesu. Spíš než příběhem ale poutá netradičními vizuálním pojetím plným zvláštním efektů. Pro české publikum se v něm navíc skrývá jedno překvapení, jednu z postav si zahrál Kryštof Hádek.

Hodnocení: ČSFD 53 % IMDb: 6,3

3) Chlapectví (Boyhood)

Dvanáct let pracoval tvůrce snímků Před soumrakem a Před půlnocí na Chlapectví. Obyčejný příběh o dospívání malého kluka je jedinečný díky způsobu, jakým se ho Richard Linklater rozhodl natočit. Hlavní hrdina i zbylé postavy totiž stárnou nejen na plátně, ale i ve skutečnosti. Režisér tak musel každý rok natočit pouze kousek své propracované mozaiky. Jeho trpělivost ale ocenily poroty po celém světě, Chlapectví si totiž odneslo několik Zlatých glóbů i cen BAFTA a také Oscara za nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli.

Hodnocení: ČSFD 76 % IMDb: 7,9

2) 12 let v řetězech ( Twelve Years a Slave)

Jak mohl člověk v polovině 19. století přijít úplně o všechno? Stal se otrokem. Solomon Northup měl rodinu, dobrou práci i majetek. O všechno přišel kvůli jedinému, byl černoch. Místo idylického života mu tak nezbývá než přežít bičování, tvrdou práci, psychický teror a stále věřit, že se může dostat na svobodu. Silný příběh o boji za svobodu založený na skutečných událostech si odnesl ocenění za nejlepší film od americké i britské filmové akademie.

Hodnocení: ČSFD 79 % IMDb: 8,1

1) Až na krev (There We Will Blood)

Cenami ověnčený je i poslední snímek z výběru a to zejména díky hereckému výkonu Daniela Day-Lewise. Ten díky roli horníka, který se vypracuje až do pozice ropného magnáta, získal Oscara, Zlatý glóbus i cenu BAFTA. Ve snímku Až na krev ale takové štěstí nemá. Musí se totiž vypořádat s přesunem do chudého města, ve kterém by mělo být velké naleziště ropy, stejně jako s konflikty, korupcí a podvody.

Hodnocení: ČSFD 80 % IMDb: 8,1

Všechny filmy, které Guardian zařadil do žebříčku, najdete zde.