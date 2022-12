Nejlepší filmy roku 2022, co jsme v kinech (ne)viděli: ustřižené prsty, rodinná traumata i žhavá lávastory

Zatímco někde si scenáristé vystačili s rozpadem jednoho přátelství, jinde se hroutila rovnou celá naše realita – a všechny paralelní k tomu. Na čem se ale letošní filmové novinky víceméně shodnou, je, že dospívat je těžké: ať už jste kluk na Islandu nebo holka, co se mění v červenou pandu. Svůj výběr toho nejlepšího, co v uplynulém roce nabídla tuzemská kina, festivaly nebo streamovací platformy, sestavila recenzentka serveru iROZHLAS.cz. TOP 10 Kino / Online 15:08 26. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Aftersun

V nenápadném dramatu (schovaném za celkem nešťastný český překlad All Inclusive) se debutující režisérka a scenáristka Charlotte Wells vrací prostřednictvím domácího videa na zdánlivě ničím zvláštní společnou dovolenou jedenáctileté dívky a jejího mladého otce. Mezi slovy a obrazy přitom otvírá hluboké rány způsobené snahou přiblížit se někomu, kdo si vždycky z nějakého důvodu držel odstup. Aftersun uvedl v předpremiéře 56. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.

BANGER.

Adam Sedlák pokračuje v sebedestruktivní drogové jízdě, kterou začal už ve svém debutovém Domestiku. Tentokrát přidává internetový humor, „uchcávací“ rapový text a pejska s kočičkou, co řežou koks. Výsledkem je stylový závod s časem (komplet natáčený na mobil), který jde zcela proti tomu, co od něj na první pohled očekáváte. BANGER. měl předpremiéru na karlovarském festivalu, na svou streamovací premiéru zatím čeká.

Erupce lásky

„Raději život krátký a intenzivní než dlouhý a nudný. Ten můj je sebevražedná existence v sopečné kráse,” prohlašoval o své práci a životní vášni vulkanolog Maurice Krafft. Horkému dýmu, lávě a jejich matkám se jmény jako Etna či Stromboli zasvětil všechno. Měl to štěstí, že přitom potkal Katiu, která jeho vědeckou fascinaci a zapálení naplno sdílela.

Erupce lásky, dokumentární snímek složený z četných archivních záběrů a fotografií manželů Krafftových, vypráví podmanivý příběh lásky mezi kamením a života po smrti, kterou klidně mohl natočit Wes Anderson. O báječném svérázu vulkanologie se můžete přesvědčit na Disney+.

Hodně štěstí, pane Veliký

Jedna žena, jeden hotelový pokoj a jeden zaplacený společník. Emma Thompson v roli psané na tělo zahazuje stud a otvírá se novým životním zkušenostem – tedy sexuálnímu potěšení. Citlivá komedie z pera komičky Katy Brand dokazuje, že nic není více „rajcovní“, než s partnerem otevřeně mluvit o svých obavách a tužbách. Hodně štěstí, pane Veliký je ke zhlédnutí ve vybraných videotékách.

Krásné bytosti

Nejněžnější snímek roku je zároveň i jeho nejbrutálnější. Jsou to ale právě ty malé, nenápadné okamžiky, kdy si náctiletí protagonisté islandského dramatu Guðmundura Arnara Guðmundssona projevují náklonnost, které s vámi po téhle nekompromisní studii tvrdého mužského dospívání zůstanou nejdéle. Krásné bytosti si můžete pustit na DaFilms.cz nebo KVIFF.TV.

Top Gun: Maverick

Nejlepší náborové video, co kdy americké námořnictvo mělo, se po bezmála 40 letech dočkalo pokračování. Osmdesátková akční klasika se v něm stává hořkosladkou baladou o pilotovi ze starého železa, který neumí žít, aniž by neustále nepokoušel hranice možného. Díky bohu za Toma Cruise – producenta, herce i kaskadéra. Top Gun: Maverick je k přehrání na vybraných videotékách. Recenzi na film si můžete přečíst zde.

Proměna

Kdyby dívčí puberta ožila, byla by to obří, neohrabaná červená panda se sklony k náhlým záchvatům zuřivosti. Po zhlédnutí tohohle animáku z dílny studia Pixar jsem si tím naprosto jistá. S lehkostí a magickou nadsázkou se vyrovnává s úklady hormonálních i fyzických změn, přidruženou trapností a vzdorem vůči rodičům tak, jak to právě jen pixarovky dokážou. Proměna je k přehrání na Disney+.

Prostředník

O rodinách nalezených a ztracených. Málokdo umí vykreslit křehké lidské příběhy s příchutí absurdity jako japonský filmař Hirokazu Kore-eda. A tahle tragikomedie o partičce překupníků dětí je neméně působivým následovníkem Zlodějů, které jsem tu vyzdvihovala už před čtyřmi lety. Prostředníka uvedl do českých kin festival Filmasia.

Víly z Inisherinu

Ačkoli spolu dosud každé odpoledne posedávali v hospodě na fiktivním irském ostrově Inisherin, Brendan Gleeson už se s Colinem Farellem nechce kamarádit. A vyhrožuje, že pokud ho dobrosrdečný, ale trochu prosťoučký Farell nenechá na pokoji, ušmikne si prsty nůžkami na stříhání ovcí.

Klenot festivalu v Benátkách, odkud si snímek odvezl cenu pro nejlepšího herce (Farell) a scénář, je návratem do formy pro svého autora Martina McDonagha, který se s podobně absurdním námětem protkaným břitkým humorem a zničující lidskostí vypořádával už v tragikomedii V Bruggách. Návrat ke své oblíbené dvojici Irů jako nositelům potlačovaného vzteku a bolesti se nadmíru povedl. Víly z Inisherinu uvedou česká kina od 26. ledna 2023.

Všechno, všude, najednou

Nihilismus, maximalismus a naprosté dějové šílenství se střetává v novém snímku režisérského dua Danielsů, kteří v minulosti udělali z Daniela Radcliffa velmi funkční mrtvolu. Tentokrát se jejich hrdinka s tváří Michelle Yeoh během kontroly na finančním úřadě dozvídá o existenci paralelních vesmírů, kde její život možná není až taková úděsná nuda. Jenže když všechno začne ohrožovat neznámé zlo, je majitelka prádelny donucena se konfrontovat s tou částí své reality překračující existence, které lituje nejvíce: odcizením se své vlastní dceři.

Přijďte pro párky místo prstů a nejemotivnější scénu se dvěma kameny na skále, zůstaňte pro rodinnou terapii. Všechno, všude, najednou najdete na většině placených videoték.

